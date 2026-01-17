ETV Bharat / state

यूपी में फिर लौटी ठंडक; 3 दिनों तक इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, अलीगढ़ सबसे ठंडा

मेरठ में सर्दी का कहर : बीते दिन 6 बजे से ही कोहरा बढ़ना शुरु हुआ, रात 8 बजते बजते पूरे जिले में छा गया. न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 262 है जो कि अभी भी खतरनाक स्टेज पर है. सरदार वल्लभ भाई कृषि विद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन तक भी ठंड के आसार हैं, साथ ही कोहरा भी बना रहेगा. अगले 2 दिन घना कोहरा व ठंढ जारी रहने के बाद तीसरे दिन से तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने के आसार है. साथ ही साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

कोहरे की चादर में लिपटा आगरा: शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री नीचे गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इससे साफ है कि ताजनगरी में दिन के सापेक्ष रात में अधिक ठंडी है. हवा में आर्द्रता का अधिकत स्तर भी 94 फीसदी बना हुआ है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार और रविवार के घना कोहरा छाएगा. जिससे दृश्यता नमी वाले इलाकों में शून्य भी रह सकती है. जिससे अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट की संभावना है.

आगरा/मेरठ/वाराणसी/अलीगढ़/लखनऊ: मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में सर्दी के साथ-साथ फॉग में भी वृद्धि हुई है. ताजनगरी में एक बार फिर शनिवार सुबह से कोहरा लौट आया. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार को घना कोहरा छाएगा. मेरठ में भी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है. बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि 17 से 19 जनवरी तक घना कोहरा छाने और तापमान में उतार-चढ़ाव के आसार हैं. वहीं अलीगढ़ में ठंड-कोहरे का कहर फिर बढ़ा. 6 डिग्री पर पहुंचा तापमान. मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में बारिश की संभावना जताई है.

बनारस में फॉग- ठंड फिर (Photo Credit; ETV Bharat)

जिले में मौसम में हुए बदलाव का असर आज सुबह देखने को मिला. कोहरे के साथ सुबह की हुई शुरुआत ने सूरज को काफी देर तक बादलों में छिपने पर मजबूर कर दिया. मौसम विभाग का ये अलर्ट 19 जनवरी तक लागू रहेगा और इसी तरह सुबह कोहरा और ठंड बना रहेगा. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि 17 से 19 जनवरी तक घना कोहरा और तापमान में उतार-चढ़ाव के आसार हैं. धूप तेज होने की वजह से तापमान अब बढ़ रहा है लेकिन यूपी के कुछ हिस्सों में होने वाली बारिश के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा.

अलीगढ में छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

अलीगढ़ में भी ठंड बढ़ी: जिले में शनिवार को एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. सुबह होते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक घने कोहरे की चादर छा गई. न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ठंड के चलते लोग सड़क किनारे अलाव जलाकर हाथ सेंकते नजर आए. खासकर सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग भी बेहद कम दिखाई दिए. पार्कों, सड़कों और मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में ही दुबके रहे.

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में कोहरे के साथ ठंड और बढ़ सकती है. साथ ही बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)



लखनऊ का मौसम: प्रदेश में शनिवार को मौसम सामान्य से ठंडा और दिनभर शीतलहर रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश की संभावना बहुत कम है और अधिकतर इलाकों में शुष्क और कोहरे युक्त मौसम का अनुमान है. आगामी 2 दिनों में यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ मोहम्मद दानिश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह-सुबह अधिक घना कोहरा रहा. जिससे विजिबिलिटी बहुत कम रहीं. दिन भर मौसम सर्द रहेगा और शीतलहर का प्रभाव जारी रह सकता है. उन्होंने कहा कि शनिवार को प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की संभावना लगभग न के बराबर है, हालांकि अगले दिनों 18 से 20 जनवरी के बीच कहीं हल्की बूंदाबांदी की हल्की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह भी सीमित एवं कमजोर है.



जिला न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान लखनऊ 9°C 23°C कानपुर 7°C 21°C कानपुर नगर 6°C 22°C मेरठ 6°C 21°C मुजफ्फरनगर 8°C 19°C बरेली 7°C 21°C गोरखपुर 8°C 22°C प्रयागराज 7°C 20°C बुलन्दशहर 6°C 21°C सीतापुर 9°C 22°C





