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दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो के पास बना 'कूलिंग जोन', इस तरह मिलेगी लोगों को गर्मी से राहत

70-80 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ठंडा पानी और ओआरएस की सुविधा से मिलेगी हीट वेव से राहत: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो के पास बना कूलिंग जोन
दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो के पास बना कूलिंग जोन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए हीट वेव एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश में जुटी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसी दिशा में ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पहल पर पुरानी दिल्ली क्षेत्र में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास आम लोगों की सुविधा और राहत के लिए विशेष कूलिंग जोन तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल व्यवस्थाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों तक वास्तविक राहत पहुंचाना है.

सरकार हीट वेव से बचाव पर दे रही ध्यान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है. ऐसे में पुरानी दिल्ली क्षेत्र जैसे संवेदनशील और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस प्रकार की सुविधाएं लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है. यह कूलिंग जोन, मोबाइल हीट वाहन से अलग एक स्थायी राहत केंद्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां लोगों को बैठने, आराम करने और गर्मी से तत्काल राहत पाने की सुविधा मिल रही है.

दिल्ली की गर्मी में राहत के ठिकाने (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यहां लगभग 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि राहगीर, पर्यटक, रिक्शा चालक, श्रमिक, बुजुर्ग और अन्य लोग कुछ समय रुककर राहत महसूस कर सकें. उन्होंने कहा कि कूलिंग जोन में वाटर कूलर के माध्यम से लगातार ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है. साथ ही लोगों को ओआरएस युक्त पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि शरीर में पानी और आवश्यक लवणों की कमी न हो. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजधानी के उन सभी इलाकों की पहचान की जाए जहां लोगों की अधिक आवाजाही होती है और वहां भी इसी प्रकार की राहत सुविधाएं विकसित की जाएं.

सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हीट वेव से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है. इसके तहत विभिन्न जिलों में राहत सुविधाएं, पेयजल उपलब्धता, जागरूकता अभियान और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष प्रबंधन किया जा रहा है.

सरकार का प्रयास है कि गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहे. आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि तेज धूप के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पीते रहें और जरूरत पड़ने पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत सुविधाओं का उपयोग करें.

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