NEET UG RE-Exam: रेखा सरकार के कूलिंग जोन पर अभिभावकों की मिली-जुली राय? जानिए किसने क्या कहा...
Neet UG Re-Exam 2026 के लिए दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर सरकार की ओर से बनाए गए कूलिंग जोन चर्चा का विषय बना हुआ है.
Published : June 21, 2026 at 5:35 PM IST
नई दिल्ली: NEET UG RE-Exam 2026: देश भर में रविवार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी नीट यूजी परीक्षा के लिए 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन परीक्षा केंद्रों पर सरकार की ओर से बनाए गए कूलिंग जोन चर्चा का विषय बने हुए हैं. भीषण गर्मी से राहत देने के मकसद से बनाए गए इन कूलिंग जोन को लेकर अभिभावकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. जहां कुछ लोगों ने इसे अच्छी पहल बताया, वहीं कई अभिभावकों का कहना है कि सरकार का ध्यान परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्ष आयोजन पर होना चाहिए, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर है.
दिल्ली के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों के लिए टेंट, ठंडा पानी, शिकंजी, ओआरएस, पंखे और कूलर जैसी सुविधाओं से युक्त कूलिंग जोन बनाए गए हैं. कई केंद्रों पर अभिभावकों की संख्या के मुकाबले बैठने की व्यवस्था अपर्याप्त नजर आई. बड़ी संख्या में लोग धूप और गर्मी में खड़े रहने को मजबूर दिखे. बेटी को परीक्षा दिलाने पहुंचे सुखनाथ सिंह ने कहा कि कूलिंग जोन की व्यवस्था अच्छी सोच हो सकती है, लेकिन असली मुद्दा परीक्षा की विश्वसनीयता है. उनका कहना था कि छात्रों और अभिभावकों की चिंता पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर है.उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जिस मरीज को पोलियो की बीमारी हो, उसका खांसी का इलाज करने से समस्या हल नहीं होती.'
एक अन्य अभिभावक सत्येंद्र दुबे ने भी कूलिंग जोन को महज औपचारिकता बताया. उनका कहना था कि जो अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक लेकर आ सकते हैं, वे अपने लिए पानी और अन्य जरूरतों की व्यवस्था भी कर सकते हैं. उनके अनुसार, अभिभावकों की प्राथमिकता केवल यह है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, परिणाम समय पर आएं और काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी हो. हालांकि कुछ अभिभावकों ने कूलिंग जोन की सुविधाओं को उपयोगी भी बताया. परीक्षा केंद्र पर मौजूद हरिकेश कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि तीन घंटे का इंतजार आराम से कट जाएगा, लेकिन सीमित जगह के कारण सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया. फिर भी उन्होंने माना कि कम से कम पीने के पानी जैसी सुविधा से कुछ राहत जरूर मिली. कुल मिलाकर, परीक्षा केंद्रों पर बनाए गए कूलिंग जोन को लेकर अभिभावकों की राय बंटी हुई नजर आई. जहां कुछ लोगों ने इसे गर्मी से राहत देने वाला कदम बताया, वहीं कई अभिभावकों का मानना है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना होना चाहिए.
Delhi: SDM Biju Raj E says, " we have arranged full proof security for the exam from delhi police corporation. we also have crpf commandos. the delhi government has also made a cooling zone for the parents..." pic.twitter.com/3f5F3Ugtoe— IANS (@ians_india) June 21, 2026
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