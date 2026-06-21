ETV Bharat / state

NEET UG RE-Exam: रेखा सरकार के कूलिंग जोन पर अभिभावकों की मिली-जुली राय? जानिए किसने क्या कहा...

नई दिल्ली: NEET UG RE-Exam 2026: देश भर में रविवार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी नीट यूजी परीक्षा के लिए 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन परीक्षा केंद्रों पर सरकार की ओर से बनाए गए कूलिंग जोन चर्चा का विषय बने हुए हैं. भीषण गर्मी से राहत देने के मकसद से बनाए गए इन कूलिंग जोन को लेकर अभिभावकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. जहां कुछ लोगों ने इसे अच्छी पहल बताया, वहीं कई अभिभावकों का कहना है कि सरकार का ध्यान परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्ष आयोजन पर होना चाहिए, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर है.

दिल्ली के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों के लिए टेंट, ठंडा पानी, शिकंजी, ओआरएस, पंखे और कूलर जैसी सुविधाओं से युक्त कूलिंग जोन बनाए गए हैं. कई केंद्रों पर अभिभावकों की संख्या के मुकाबले बैठने की व्यवस्था अपर्याप्त नजर आई. बड़ी संख्या में लोग धूप और गर्मी में खड़े रहने को मजबूर दिखे. बेटी को परीक्षा दिलाने पहुंचे सुखनाथ सिंह ने कहा कि कूलिंग जोन की व्यवस्था अच्छी सोच हो सकती है, लेकिन असली मुद्दा परीक्षा की विश्वसनीयता है. उनका कहना था कि छात्रों और अभिभावकों की चिंता पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर है.उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जिस मरीज को पोलियो की बीमारी हो, उसका खांसी का इलाज करने से समस्या हल नहीं होती.'