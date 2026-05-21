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रांची में ट्रैफिक जवानों को गर्मी से राहत देने की कवायद, शुरू हुआ 'कूलिंग जैकेट' का ट्रायल

रांची में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक जवानों को गर्मी से बचाने के लिए 'कूलिंग जैकेट' का ट्रायल शुरू किया गया है.

Traffic policeman wearing a cooling jacket
कूलिंग जैकेट पहने हुए ट्रैफिक जवान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 6:27 PM IST

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रांची: राजधानी में भीषण गर्मी को देखते हुए चौक चौराहों पर ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए खुशखबरी है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह की पहल पर जवानों के लिए कॉलिंग जैकेट का इस्तेमाल शुरू करने की योजना के तहत इसका ट्रायल किया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

भीषण गर्मी में ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक जवानों को राहत देने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रांची पुलिस ने अत्याधुनिक 'कूलिंग जैकेट' का ट्रायल शुरू किया है. विशेष तौर पर ट्रैफिक जवानों के लिए तैयार किया गया है. कूलिंग जैकेट भीषण गर्मी में भी जवानों को तरो ताजा रखेगा.

फिलहाल ट्रायल के तौर पर कुछ जवानों को यह विशेष जैकेट प्रदान की गई है अगर ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा तो रांची जिले में सभी ट्रैफिक जवानों को इसे प्रदान किया जाएगा: राकेश सिंह, एसपी, ट्रैफिक

कैसे काम करता है जैकेट

इन खास जैकेटों में इन बिल्ट फैन सिस्टम लगाया गया है, जो लगातार हवा का प्रवाह बनाकर शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है. इससे ट्रैफिक पुलिसकर्मी लंबे समय तक गर्मी में भी अधिक आरामदायक और सक्रिय तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे. जैकेट को पावर बैंक से संचालित किया जाता है और एक बार चार्ज होने पर यह लगभग 8 घंटे तक लगातार कार्य कर सकता है. जैकेट का कपड़ा SPF 50 सुरक्षा प्रदान करता है, जो तेज धूप और हानिकारक सूरज की किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है.

रात के समय में पहनकर ड्यूटी

जैकेट में एक और खास बात यह है कि जवान रात में भी ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं. रात के समय ड्यूटी के दौरान जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें रिफ्लेक्टिव रेडियम स्ट्रिप्स भी लगाई गई हैं, जिससे दूर से ही उनकी पहचान आसानी से हो सके. फिलहाल रांची पुलिस द्वारा 5 कूलिंग जैकेटों का ट्रायल शुरू किया गया है. ट्रायल सफल होने और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद भविष्य में और जैकेट खरीदने की योजना है.

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रांची में कूलिंग जैकेट का ट्रायल
COOLING JACKETS TRIAL BEGUN

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