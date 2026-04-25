रांची के बिरसा जैविक उद्यान में कूलर का मजा ले रहे हैं बाघ-शेर, वन्य प्राणियों के खान-पान का विशेष ख्याल
रांची के बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में पशुओं के लिए गर्मी से बचने के लिए कूलर और पानी के नाद की व्यवस्था की गई है.
Published : April 25, 2026 at 5:35 PM IST
रांची: झारखंड में देह झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है. ज्यादातर जिलों का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है. सुबह 10 बजते ही हीट वेव के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में इंसान तो गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन वन्य प्राणियों का क्या. आपको जानकर राहत मिलेगी कि रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के जीव जंतुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है.
जैविक उद्यान प्रबंधन ने की है इस तरह की व्यवस्था
बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक डॉ ओम प्रकाश साहू ने बताया कि वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. बाघ समेत सभी बड़े जानवरों के बाड़े में कूलर लगाया गया है. पानी के साथ-साथ फूस के शेड बनाए गये हैं. एशियाई भालूओं को तरबूज, खीरा और केला दिया जा रहा है. मांसाहारी जानवरों के बाड़े में पानी के नाद रखे गए हैं. जहां ये जानवर शरीर को भिंगोते हैं. ग्लूकोन-डी दिया जा रहा है. अंडा देना बंद कर दिया गया है. सुपाच्य भोजन दिए जा रहे हैं. मल्टी विटामिन और इलेक्ट्रॉल भी दिया जा रहा है. पक्षियों के लिए फव्वारे भी लगाए गए हैं.
व्यवस्था पर पर्यटकों ने जताया संतोष
खास बात है कि प्रचंड गर्मी के बावजूद इस जैविक उद्यान में पर्यटन पहुंच रहे हैं. हालांकि गर्मी की वजह से संख्या में थोड़ी कमी जरुर आई है. पर्यटकों ने वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों को संतोष जताया है. पर्यटकों का कहना है कि तेज धूप की वजह से बाघ और शेर बाड़े से बाहर नहीं निकल रहे हैं. अगर निकल भी रहे हैं तो शेड में आराम करते नजर आते हैं.
दरअसल, राजधानी के कचहरी चौक से करीब 25 किलोमीटर दूर रांची-पटना पथ पर मौजूद बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है. यहां करीब 1650 वन प्राणी हैं. जिनमें पक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी और रेपटाइल शामिल है. इस उद्यान में करीब 91 प्रजाति के वन्य प्राणी हैं. इस उद्यान में बड़े-बड़े पेड़ हैं, जो जंगल का फील देते हैं. हर दिन बड़ी संख्या में लोग बच्चों के साथ जू का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं. हालांकि प्रचंड गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है.
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