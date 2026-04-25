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रांची के बिरसा जैविक उद्यान में कूलर का मजा ले रहे हैं बाघ-शेर, वन्य प्राणियों के खान-पान का विशेष ख्याल

रांची: झारखंड में देह झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है. ज्यादातर जिलों का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है. सुबह 10 बजते ही हीट वेव के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में इंसान तो गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं, लेकिन वन्य प्राणियों का क्या. आपको जानकर राहत मिलेगी कि रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के जीव जंतुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है.

जैविक उद्यान प्रबंधन ने की है इस तरह की व्यवस्था

बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक डॉ ओम प्रकाश साहू ने बताया कि वन्य प्राणियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. बाघ समेत सभी बड़े जानवरों के बाड़े में कूलर लगाया गया है. पानी के साथ-साथ फूस के शेड बनाए गये हैं. एशियाई भालूओं को तरबूज, खीरा और केला दिया जा रहा है. मांसाहारी जानवरों के बाड़े में पानी के नाद रखे गए हैं. जहां ये जानवर शरीर को भिंगोते हैं. ग्लूकोन-डी दिया जा रहा है. अंडा देना बंद कर दिया गया है. सुपाच्य भोजन दिए जा रहे हैं. मल्टी विटामिन और इलेक्ट्रॉल भी दिया जा रहा है. पक्षियों के लिए फव्वारे भी लगाए गए हैं.

जानकारी देते सैलानी और पशु चिकित्सक (ईटीवी भारत)





व्यवस्था पर पर्यटकों ने जताया संतोष