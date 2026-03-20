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धुरंधर कूलर चोर, गर्मी बढ़ते ही शहडोल में एक्टिव, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र की घटना, अब घर के बाहर रखे कूलर भी सुरक्षित नहीं, देखें चोरी का सीसीटीवी फुटेज

Dhurandhar cooler theif in shahdol
गर्मी बढ़ते ही शहडोल में एक्टिव कूलर चोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:35 AM IST

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शहडोल : गर्मी बढ़ते ही शहडोल से चोरी की एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है. यहां कुर्ता-पैजामा पहना एक धुरंधर चोर बड़ी दिलेरी से एक घर के सामने आकर रुकता है और आंगन में रखा कूलर चुराकर ले जाता है. इतना ही नहीं, चोरी के बाद बड़ी इत्मिनान से कूलर को कंधे पर रखकर चलता बनता है, जिससे किसी को शक भी न हो. हालांकि, ये पूरी घटना पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. अब ये सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात (Etv Bharat)

शहडोल के इस क्षेत्र की घटना

मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र का है. यहां के बाजार मोहल्ला वार्ड क्रमांक 20 में भाजपा नेता मोहन सोनी के घर पर ये वारदात हुई. गर्मी की वजह से उनके घर के आंगन में कूलर सफाई के लिए रखा हुआ था. तभी एक अज्ञात चोर ने सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्ता पैजामा पहने हुए चोर बहुत ही बेखौफ अंदाज में आया और कूलर को निकाल कर चलता बना. चोर की नजर शायद सीसीटीवी कैमरे पर नहीं पड़ी और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Cooler Thief in Shahdol
अब घर के बाहर रखे कूलर भी सुरक्षित नहीं (Etv Bharat)

अब घर के बाहर रखे कूलर भी सुरक्षित नहीं

इस घटना के बाद से लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या अब घर के बाहर रखे कूलर भी सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम में ज्यादातर घरों में बाहर ही कूलर लगाए जाते हैं. कुछ लोग मिनी कूलर घरों के बाहर रखते हैं,लेकिन किसी ने शायद ही सोचा हो कि घर के आंगन में रखा कूलर भी चोरी हो सकता है. घटना के बाद इलाके में लोग सतर्क हो गए हैं और स्थानीय पुलिस से गश्ती बढ़ाने की अपील कर रहे हैं. वहीं, इस मामले में पीड़ित मोहन सोनी ने धनपुरी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने चोरी की तलाश करते हुए जांच शुरू कर दी है.

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इस संबंध में धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो ने कहा, '' चोरी की शिकायत मिली है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''

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