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यूपी में गुलाबी ठंडक ने चुपके से बढ़ाए कदम, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, जानिए आज के मौसम का हाल

यूपी में गुलाबी ठंडक की दस्तक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के बीच राजधानी लखनऊ समेत दोनों संभागों में मौसम का मिजाज सामान्य बना हुआ है. राज्य में सुबह के समय हल्की धुंध और देर शाम होते ही गुलाबी ठंडक का अहसास होने लगा है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने से तेज धूप खिल रही है.

यूपी की मौसम (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम का पैटर्न ऐसा ही बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.