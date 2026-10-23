यूपी में गुलाबी ठंडक ने चुपके से बढ़ाए कदम, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, जानिए आज के मौसम का हाल
प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला, तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:35 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के बीच राजधानी लखनऊ समेत दोनों संभागों में मौसम का मिजाज सामान्य बना हुआ है. राज्य में सुबह के समय हल्की धुंध और देर शाम होते ही गुलाबी ठंडक का अहसास होने लगा है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने से तेज धूप खिल रही है.
मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम का पैटर्न ऐसा ही बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह के समय धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: गुरुवार को प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य बना हुआ है. सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक पढ़ने के साथ ही दिन में आसमान साफ है और तेज धूप निकल रही है. आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.
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