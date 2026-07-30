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नहीं बेच सकेंगे कूल लिप व स्वाद वाले तम्बाकू प्रोडक्ट, DC अपूर्व देवगन का शानदार फैसला, ऐसा करने वाला हिमाचल का पहला जिला बना मंडी

प्रशासन का कहना है कि यदि कहीं भी ऐसे उत्पादों की अवैध बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

COOL LIP BAN IN MANDI HIMACHAL
मंडी जिले में कूल लिप और स्वाद वाले तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर लगा बैन (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:45 PM IST

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मंडी: युवाओं और स्कूली बच्चों के भविष्य को निकोटीन के "जहर" से बचाने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने कूललिप सहित सभी प्रकार के स्वादयुक्त (फ्लेवर्ड) एवं धुआंरहित (स्मोकलेस) तंबाकू उत्पादों के भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस निर्णय के साथ मंडी हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जिसने इस तरह की व्यापक रोक लागू की है. प्रदेश में खैनी और गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित हैं. जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिले में अब कोई भी व्यक्ति या संस्था स्वादयुक्त स्मोकलेस तंबाकू उत्पादों का भंडारण, बिक्री, वितरण या परिवहन नहीं कर सकेगी.

इस महत्वपूर्ण फैसले की शुरुआत मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई थी. शिमला जिले के नेरवा क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कूललिप जैसे तंबाकू उत्पादों के बढ़ते सेवन और उससे हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया था. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज करते हुए जिला मंडी के एक बड़े स्टोर पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान विभाग ने 18.91 लाख रुपये मूल्य का स्वादयुक्त तंबाकू जब्त किया. टीम ने 715 थोक पैकेट, जिनमें लगभग 10,725 खुदरा पाउच (68.69 किलोग्राम) सामग्री थी, बरामद की. जब्त उत्पादों के नमूने राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला, नोएडा भेजे गए, जहां जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पाया गया कि इन उत्पादों में मेंथॉल, आकर्षक सुगंध, फ्लेवर्ड एसेंस और ह्यूमेक्टेंट्स की अधिक मात्रा मिलाई गई थी. ये तत्व तंबाकू को स्वादिष्ट और ठंडक का एहसास कराने वाला बनाते हैं, जिससे बच्चे और किशोर तेजी से निकोटीन की लत का शिकार हो जाते हैं . जिला प्रशासन ने सभी थोक एवं खुदरा व्यापारियों, वितरकों और ट्रांसपोर्टरों को तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी उत्पादों की खरीद-बिक्री और परिवहन बंद करने के निर्देश दिए हैं. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती ने कहा कि बच्चों को इस "जहर" से बचाना समाज की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सुगंधित तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों और संगति पर विशेष नजर रखने की अपील की. साथ ही कहा कि यदि कहीं भी ऐसे उत्पादों की अवैध बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

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