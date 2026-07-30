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नहीं बेच सकेंगे कूल लिप व स्वाद वाले तम्बाकू प्रोडक्ट, DC अपूर्व देवगन का शानदार फैसला, ऐसा करने वाला हिमाचल का पहला जिला बना मंडी

मंडी: युवाओं और स्कूली बच्चों के भविष्य को निकोटीन के "जहर" से बचाने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने कूललिप सहित सभी प्रकार के स्वादयुक्त (फ्लेवर्ड) एवं धुआंरहित (स्मोकलेस) तंबाकू उत्पादों के भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस निर्णय के साथ मंडी हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जिसने इस तरह की व्यापक रोक लागू की है. प्रदेश में खैनी और गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित हैं. जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिले में अब कोई भी व्यक्ति या संस्था स्वादयुक्त स्मोकलेस तंबाकू उत्पादों का भंडारण, बिक्री, वितरण या परिवहन नहीं कर सकेगी.

इस महत्वपूर्ण फैसले की शुरुआत मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई थी. शिमला जिले के नेरवा क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कूललिप जैसे तंबाकू उत्पादों के बढ़ते सेवन और उससे हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया था. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज करते हुए जिला मंडी के एक बड़े स्टोर पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान विभाग ने 18.91 लाख रुपये मूल्य का स्वादयुक्त तंबाकू जब्त किया. टीम ने 715 थोक पैकेट, जिनमें लगभग 10,725 खुदरा पाउच (68.69 किलोग्राम) सामग्री थी, बरामद की. जब्त उत्पादों के नमूने राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला, नोएडा भेजे गए, जहां जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा