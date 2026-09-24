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बच्चों के मध्यान्ह भोजन पर संकट, रसोईया संघ ने दी हड़ताल की चेतावनी, भुगतान नहीं मिलने से नाराज

3 महीने से मानदेय अटका, रसोईया परेशान मध्यान्ह भोजन रसोईया संगठन की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे का आरोप है कि स्कूल खुलने के बाद 16 जून से लगातार काम करने के बावजूद रसोईया महिलाओं को तीन महीने का मानदेय नहीं मिला है. उनका कहना है कि कम मानदेय पर काम करने वाली रसोईया महिलाओं के लिए समय पर भुगतान बेहद जरूरी है, लेकिन भुगतान लंबित होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईया महिलाओं की परेशानी अब आंदोलन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. नीलू ओगरे के आरोप के मुताबिक, 16 जून से अब तक रसोईया बहनों को मानदेय नहीं मिला है. वहीं समूह संचालक भी भुगतान नहीं होने से परेशान हैं.संगठन ने अब 28 सितंबर तक भुगतान की डेडलाइन दी है.

रसोईया संघ ने दी हड़ताल की चेतावनी (Etv Bharat)

11 सितंबर को डीपीई मंत्रालय से राशि का आबंटन जारी किया जा चुका है, लेकिन 23 सितंबर तक रसोईया महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंची. संगठन की ओर से इस देरी को लेकर सवाल उठाया गया है कि जब राशि आबंटित हो चुकी है, तो भुगतान खातों तक पहुंचने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है- नीलू ओगरे, प्रदेशाध्यक्ष,रसोईया संघ





समूह संचालकों की भी बढ़ी परेशानी



मानदेय के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन सामग्री की राशि को लेकर भी परेशानी सामने आने का दावा किया गया है.नीलू ओगरे के अनुसार, समूह संचालकों के खातों में राशि नहीं आने से उन्हें मध्यान्ह भोजन की सामग्री खरीदने में दिक्कत हो रही है.समूह संचालकों का सवाल है कि जब खाते में पैसा नहीं है, तो लगातार सामग्री की व्यवस्था कैसे की जाए.



28 सितंबर की डेडलाइन



भुगतान को लेकर संगठन ने अब स्पष्ट चेतावनी दी है. नीलू ओगरे के मुताबिक, 28 सितंबर 2026 तक रसोईया और समूह संचालकों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो रसोईया हड़ताल पर जाने का फैसला कर सकती हैं.यानी अब सरकार और शिक्षा विभाग के सामने सिर्फ कुछ दिनों का वक्त है. भुगतान हुआ तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर राशि नहीं पहुंची तो आंदोलन की स्थिति बन सकती है.





रसोईया संगठन की प्रमुख मांगें



संगठन की मांग है कि रसोईया महिलाओं का पिछले तीन महीने का लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए।. इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन सामग्री के लिए समूह संचालकों के खातों में राशि जमा की जाए, ताकि स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो. नीलू ओगरे का कहना है कि रसोईया महिलाएं लगातार बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने का काम कर रही हैं और उन्हें अपनी मेहनत का मानदेय समय पर मिलना चाहिए. संगठन ने रसोईया महिलाओं से एकजुट रहने की अपील की है।





