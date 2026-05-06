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मेरठ में रसोई गैस की किल्लत से लोग बेहाल, तिरंगा गैस एजेंसी के बाहर पार्षद रिज़वान अंसारी का विरोध प्रदर्शन

DSO विनय कुमार ने वर्तमान शिकायतों के आधार पर तिरंगा गैस एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

मेरठ में रसोई गैस की किल्लत से लोग बेहाल
मेरठ में रसोई गैस की किल्लत से लोग बेहाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 2:20 PM IST

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मेरठ: जनपद में रसोई गैस की किल्लत और एजेंसी संचालकों की मनमानी के खिलाफ बुधवार को स्थानीय पार्षद रिज़वान अंसारी ने 'तिरंगा गैस एजेंसी' के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में हो रही देरी और स्टाफ के दुर्व्यवहार से आक्रोशित लोगों ने एजेंसी के बाहर खूब नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा, "चूल्हा नहीं जला तो बड़ा आंदोलन होगा"


​प्रदर्शन के दौरान पार्षद रिज़वान अंसारी ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, सुबह 9 बजे की जगह 11 बजे तक एजेंसी पर ताला लटका रहता है. पार्षद का आरोप है कि जनता से OTP/DAC नंबर लेने के बावजूद डिलीवरी नहीं दी जा रही है. उन्होंने अंदेशा जताया कि गैस की सप्लाई कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा है.

पार्षद रिज़वान अंसारी (Video Credit; ETV Bharat)


​मामले की सुचना मिलते ही जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और छानबीन के बाद कहा, तिरंगा गैस एजेंसी की स्थिति संतोषजनक नहीं है. एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ है, जबकि भीड़ की तुलना में गैस की सप्लाई काफी कम हो रही है. अधिकारी ने कहा कि इस एजेंसी की पहले भी जांच की जा चुकी है. वर्तमान शिकायतों को आधार बनाकर विभाग ने तिरंगा गैस एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

​हैरानी की बात यह है कि, जहां एक ओर जनता सड़क पर है और जिला प्रशासन जवाब दे रहा है, वहीं भारत पेट्रोलियम (BPCL) के अधिकारी सवालों से बचते नजर आए, ​जब इस गंभीर समस्या और गैस सप्लाई की कमी के बारे में हमारे संवाददाता मनीष पाराशर ने गैस सप्लाई अधिकारी नवीन कुमार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

इस दौरान, ​प्रदर्शनकारी एजेंसी के बाहर "मुर्दाबाद" के नारे लगाते रहे, पार्षद और स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नोटिस के बाद भी सप्लाई में सुधार नहीं हुआ, तो यह आंदोलन केवल एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कलेक्ट्रेट और BPCL के क्षेत्रीय कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा.

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बाइट – रिजवान अंसारी पार्षद मुस्लिम लीग

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COUNCILOR RIZWAN ANSARI PROTEST

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