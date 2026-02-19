ETV Bharat / state

अब काला नमक-ब्लैक राइस की बन रहे कुकीज़, आइस्क्रीम और पोहा, IRRI ने तैयार किए खास प्रोडक्ट

वैज्ञानिक डॉ. सौरभ बादोरी ने कहा कि काला नमक की नई वैरायटी की कुकीज स्वाद के साथ रोजगार देने में भी सक्षम है.

Photo Credit: ETV Bharat
"वैल्यू एडेड" उत्पादों को बढ़ावा दे रही योगी सरकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
वाराणसी: काला नमक यानी कि हो अरोमा राइस, जिसमें पोषण के साथ स्वाद भी गजब है. इसे हर कोई पसंद करता है. पिछले कुछ सालों में काला नमक की अपनी अलग पहचान बन गई है. जी आई टैग मिलने के बाद न सिर्फ काला नमक का देश-विदेश में डंका बजाने लगा है, बल्कि इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

अब काला नमक चावल के साथ इसके अलग-अलग तरीके की उत्पाद भी लोगों को खाने को मिलेंगे. जी हां लोग काला नमक की आइसक्रीम, कुकीज़, पोहा, मूसली का भी स्वाद ले सकेंगे. इसको लेकर के वाराणसी में मौजूद अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ने नया प्रयोग किया है. खास बात यह है कि काला नमक के अलावा ब्लैक राइस, रेड राइस, आदमचीनी चावल पर भी कुछ नया प्रयोग किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
पोषक तत्वों से भरपूर प्रोडक्ट्स (Photo Credit: ETV Bharat)

चावल से नये उत्पाद बनाए जा रहे: उत्तर प्रदेश के काला नमक डंका का देश के साथ विदेश में भी बजने लगा है. अमेरिका हो लंदन हो या फिर कोई और देश हर कोई काला नमक को पसंद कर रहा है, उसकी डिमांड है. बड़ी बात यह है कि काला नमक चावल अब दूसरे प्रोडक्ट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
चावल को सिद्धार्थनगर और आसपास के 10 जिलों के लिए GI टैग मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके जरिए कुकीज़, पास्ता, पोहा, मूसली अलग-अलग उत्पाद तैयार हो रहे हैं. इन उत्पाद को तैयार करने का काम अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कर रहा है. संस्था न सिर्फ इसके विभिन्न उत्पाद तैयार कर रही है, बल्कि धान की अलग-अलग वैरायटी को भी बना रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
इसमें आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट (एंथोसायनिन) की मात्रा सामान्य चावल से अधिक. (Photo Credit: ETV Bharat)

काला नमक चावल की आइस्क्रीम, कुकीज़ और पोहा: काला नमक की बाय प्रोडक्ट को तैयार करने वाले डॉ. सौरभ बादोरी बताते हैं कि 4 से 5 साल पहले हमने इस पर काम करना शुरू किया. इस प्रोजेक्ट के विकास को तैयार करने में थोड़ा समय लगा. सबसे पहले हमने काला नमक कुकीज तैयार की और इसे ब्राउन राइस से बनाया गया. इसमें न्यूट्रिशन, अरोमा रहता है.

Photo Credit: ETV Bharat
चावल के अर्क और स्वाद का उपयोग करके पौष्टिक आइसक्रीम बनाई जा रही. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्लूटेन एनर्जी के पेशेंट के लिए भी यह बहुत अच्छा रहता है. इससे हमने पोहा और फ्लैक्स मूसली तैयार किया. पफ राइस के रूप में प्रयोग किया और ब्रेकफास्ट सीरीज बनाई. हमने काला नमक से एक आइसक्रीम भी बनाई, जो बेहद स्वादिष्ट है.

Photo Credit: ETV Bharat
कुकीज़ और अन्य उत्पाद मधुमेह रोगियों के लिए बेहतर. (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर: डॉ. सौरभ बादोरी ने कहा कि यह नई वैरायटी की कुकीज स्वाद के साथ रोजगार देने में भी सक्षम हैं. दो साल पहले हमने जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, उसके बाद हमने महिलाओं को ट्रेनिंग देनी शुरू की थी. दो से तीन अलग-अलग महिलाओं के ग्रुप को ट्रेनिंग दी. सभी ग्रुप की महिलाएं दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
काला नमक चावल के आटे से बनी कुकीज़ भी बनाए जा रहे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

वह महिलाएं स्टार्टअप भी चला रही हैं और काला नमक से जुड़े हुए अलग-अलग उत्पाद बना रही हैं. महिलाओं से बातचीत में पता चला कि काला नमक की जहां-जहां डिमांड हैं, वहां वहां उनके उत्पादों की भी डिमांड है. विदेश में भी इन प्रोडक्ट्स की खासी मांग है.

Photo Credit: ETV Bharat
इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्लैक रेड राइस का भी जलवा: डॉ. सौरभ बादोरी ने बताया कि काला नमक के अलावा ब्लैक राइस, रेड राइस, आदमचीनी में भी हम लोग इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं. इन चावलों में न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहता है. ब्लैक राइस से हमने कुकीज मुसली, आइसक्रीम बनायी है. रेड राइस से हमने पोहा तैयार किया है. यह न्यूट्रिशन का बेहतर विकल्प है. आदमचीनी चावल, जीरा बत्ती से हम लोग क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं. इस पर काम कर रहे हैं.

