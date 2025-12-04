ETV Bharat / state

पावरफुल कुकर बम डिफ्यूज, नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता

माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए छोटे डोंगरे के इलाके में बम प्लांट किया था.

COOKER BOMB DEFUSED
कुकर बम डिफ्यूज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी. माओवादियों के लगाए 3 शक्तिशाली बमों को जवानों ने समय रहते खोज निकाला. नक्सलियों ने बम को कुकर के भीतर रखकर जमीन में दबा दिया था. माओवादियों ने साजिश रची थी कि जवान जब सर्चिंग के लिए यहां से जाएंगे तो बम में धमाका कर दिया जाएगा. बीडीएस की टीम ने समय रहते बम को खोज निकाला और उसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. समय रहते अगर माओवादियों की साजिश को नाकाम नहीं किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था.

3 शक्तिशाली कुकर बमों को किया गया डिफ्यूज

सुरक्षाबलों को स्थानीय मुखबिर के जरिए आईईडी प्लांट किए जाने की खबर मिली थी. खबर की पुष्टि किए जाने के बाद फोर्स बीडीएस टीम के साथ छोटे डोंगरे थाना इलाके के तोयामेटा और पदबेड़ा के जंगलों में पहुंची. सर्चिंग के दौरान जवानों को जमीन के नीचे दबा बम नजर आया. जवानों ने सावधानी के साथ तीनों बमों को डिफ्यूज कर दिया. सर्च ऑपरेशन में ओरछा की आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी, नारायणपुर का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) टीम, थाना छोटे डोंगर का पुलिस बल और आईटीबीपी का डॉग स्क्वॉड शामिल रहा.

कुकर बम डिफ्यूज (ETV Bharat)

नक्सलियों ने लगाया था आईईडी

सर्चिंग टीम में शामिल जवानों ने बताया कि जंगल में प्रवेश करने से पहले टीम ने सुरक्षा घेरा बनाया और फायर कवरेज सुनिश्चित किया. मुखबिर की निशानदेही पर करीब 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर सर्च अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान माड़ीन नदी के किनारे पगडंडी पर 3 नग सोर्स आईईडी (प्रेशर कुकर बम) बरामद किए गए. प्रत्येक बम का वजन लगभग 3 किलोग्राम रहा. बरामद बम इस हालत में थे कि उसे कहीं ले जाकर डिफ्यूज नहीं किया जा सकता था. इस वजह से बम को मौके पर ही डिफ्यूज किया गया.

COOKER BOMB DEFUSED
कुकर बम डिफ्यूज (ETV Bharat)
COOKER BOMB DEFUSED
कुकर बम डिफ्यूज (ETV Bharat)

माओवादियों की तलाश तेज

नारायणपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा, लगातार नारायणपुर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सलियों की तलाश और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं. जिस वजह से नक्सलियों में भय का माहौल है. जिस वजह से नक्सली अपनी उपस्थित दर्ज करने के उद्देश्य से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं. निश्चित तौर पर इस आईडी का दायरा बहुत बड़ा था. यदि कोई भी इसके दायरे में आता तो भारी जनहानि हो सकती थी. अब स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. आईडी प्लांट करने वाले नक्सलियों की पहचान की कोशिश की जा रही है.


नारायणपुर पुलिस ने साफ किया है कि जिले में नक्सल उन्मूलन और शांति बहाली के लिए ऐसे 'एंटी-आईईडी सर्च अभियान' और 'डोमिनेशन ऑपरेशन' भविष्य में और अधिक आक्रामकता के साथ जारी रहेंगे.

