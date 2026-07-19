मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र में कुक की गला रेतकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी
बोकारो में एक युवक की हत्या कर दी गई. युवक कौशल विकास केंद्र में कुक का काम करता था.
Published : July 19, 2026 at 5:40 PM IST
बोकारो: जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के भेलवाटांड में चल रहे मुख्यमंत्री कौशल विकास केंद्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गणेश कपरदार के रूप में हुई है, जो बंगाल के पुरलिया का रहने वाला था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.
कौशल विकास केंद्र में कार्यरत कैंप मैनेजर संजीत कुमार सिंह ने बताया कि गणेश कपरदार हमारे यहां दो साल से कुक का काम कर रहे थे. जब वह ब्रेकफास्ट का पता करने मेस में गए तो देखा कि कुक बेड के नीचे गिरा हुआ है. इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने अधिकारी और पेटरवार थाना प्रभारी को दी.
थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की, जिसमें आईईएल थाना प्रभारी, तेनुघाट ओपी प्रभारी, कसमार थाना प्रभारी और पेटरवार थाना प्रभारी शामिल थे. गोमिया के पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो भी मौके पर पहुंचे और एसडीपीओ रविंद्र कुमार सिंह से बात कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की अपील की. साथ ही अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की.
मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस हत्या की गुत्थी बहुत जल्द सुलझा ली जाएगी. पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए बोकारो से डॉग स्क्वायड की मदद ले रही है. फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है. वहीं, बेरमो डीएसपी ने बताया कि गणेश कपरदार कौशल विकास केंद्र में कुक का काम करता था और बंगाल के पुरलिया का रहने वाला था. पुलिस हत्या की सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई.
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