किन्नर के घर 61 लाख की चोरी का खुलासा; गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के चोरी किये आभूषण व नकदी, रसोइया गिरफ्तार

एसपी एनपी सिंह ने दी जानकारी. 20 अक्टूबर को चोरी की घटना को दिया था अंजाम.

एसपी एनपी सिंह ने दी जानकारी
एसपी एनपी सिंह ने दी जानकारी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
शामली : जिले में थाना कोतवाली क्षेत्र में किन्नर के घर हुई करीब 61 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में घर के रसोइए को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी ने एक गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए घटना को अंजाम दिया था.

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि अजीम किन्नर के घर पर एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है. इस घटना को अंजाम देने वाले शातिर युवक गौरव को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी किन्नर के घर में रसोईया का काम करता था.

उन्होंने बताया कि पीड़ित अजीम किन्नर पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे थे, लेकिन पुलिस के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई. शामली पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार किया है. जिसकी निशानदेही पर पांच लाख रुपये की नकदी व 38 तोला सोना कुल मिलाकर करीब 61 लाख रुपये की रिकवरी की गई है.

उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने एक गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि आरोपी ने चोरी का माल कहीं पर छिपा रखा था, जिसे यह बेच नहीं पाया था और बेचने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

पुलिस के मुताबिक, शामली पुलिस को यह सफलता सदर कोतवाली इलाके में मिली है. बता दें कि 20 अक्टूबर को शकील किन्नर के घर से अज्ञात चोर ने सोने के आभूषण में नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव ने हैरान करने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने घटना को अंजाम दिया था.

