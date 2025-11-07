ETV Bharat / state

किन्नर के घर 61 लाख की चोरी का खुलासा; गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के चोरी किये आभूषण व नकदी, रसोइया गिरफ्तार

शामली : जिले में थाना कोतवाली क्षेत्र में किन्नर के घर हुई करीब 61 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में घर के रसोइए को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी ने एक गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए घटना को अंजाम दिया था.

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि अजीम किन्नर के घर पर एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है. इस घटना को अंजाम देने वाले शातिर युवक गौरव को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी किन्नर के घर में रसोईया का काम करता था.

उन्होंने बताया कि पीड़ित अजीम किन्नर पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे थे, लेकिन पुलिस के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई. शामली पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार किया है. जिसकी निशानदेही पर पांच लाख रुपये की नकदी व 38 तोला सोना कुल मिलाकर करीब 61 लाख रुपये की रिकवरी की गई है.