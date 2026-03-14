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हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोंडागांव में रसोइया संघ की बैठक, कलेक्टर दर से मजदूरी देने की मांग

कोंडागांव: जिला रसोइया संघ ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. आज जिला रसोइया संघ ने जिला मुख्यालय स्थित एनसीसी मैदान में बैठक कर आगामी कदमों पर चर्चा की. इस बैठक में लगभग 150 से 200 रसोइये पहुंचे थे. कोंडागांव जिला रसोइया संघ के जिलाध्यक्ष सगराम मरकाम ने बताया कि प्रदेशव्यापी 60 दिनों तक चली हड़ताल के बाद प्रादेशिक रसोइया संघ ने शून्यकाल में 25 फरवरी को हड़ताल समाप्त कर दिया था. इसके बाद 2 मार्च से प्रदेशभर के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया.

रसोइया संघ की बैठक

सगराम मरकाम ने बताया कि कोंडागांव जिले के लगभग 150 से 200 रसोइयों ने वर्ष 2019 में बिलासपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें कम से कम कलेक्टर दर के अनुसार दैनिक वेतन दिया जाए. इस मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने रसोइयों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 306 रुपये 67 पैसे प्रतिदिन मजदूरी देने का आदेश दिया है.