मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रसोइया ने छात्राओं पर फेंका खौलता तेल
मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में विवाद के बाद रसोइये ने गर्म तेल फेंका. तीन छात्राएं झुलसीं. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : August 21, 2026 at 7:58 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में शुक्रवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब नाश्ता करने पहुंची तीन छात्राएं गर्म तेल की चपेट में आकर झुलस गईं. इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया. कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किचन के रसोइया को पुलिस के हवाले कर दिया.
कहासुनी के बाद फेंका तेल: छात्राओं ने बताया कि, हॉस्टल में नाश्ता तैयार करने के दौरान रसोइया और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई. इसी दौरान गुस्से में आकर रसोइया ने गर्म तेल से भरी कड़ाही छात्राओं की ओर फेंके दिया. गर्म तेल के छींटे पड़ने से तीन छात्राएं आंशिक रूप से झुलस गईं.
आनन फानन में पहुंचाया अस्पताल: घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. इस हादसे में झुलसी छात्राओं की पहचान मोनाली कुमारी, मधु प्रिया और मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने बिना देर किए तीनों छात्राओं को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.
कॉलेज प्रशासन एक्टिव: अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित छात्राओं की स्थिति सामान्य बताई. समय पर इलाज मिलने के बाद तीनों छात्राओं को अस्पताल से वापस कॉलेज भेज दिया गया. इस हादसे के बाद कॉलेज प्रशासन हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहा है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने रसोइया को पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस अब घटना के कारणों और पूरे विवाद की जांच कर रही. कॉलेज प्रशासन की ओर से भी मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही. पुलिस जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा.
"घटना की सूचना मिली है. रसोइया को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस प्रशासन द्वारा छात्राओं तथा रसोइया दोनों के बयान लिए गए हैं. फिलहाल तीनों घायल छात्राओं का समुचित इलाज हो चुका है." -अमित कुमार, मुफस्सिल थानाध्यक्ष
रसोइया ने आरोप को निराधार बताया: रसोइया ने छात्राओं के द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया है. उसका कहना है कि गर्म तेल से भरी कड़ाही हाथ से अचानक छूट गई, जिसके कारण तेल गिर गया और छात्राएं इसकी चपेट में आ गईं. रसोइया ने जानबूझकर कड़ाही फेंकने के आरोप से साफ इनकार किया है.
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