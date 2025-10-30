जालौन में रसोइए की गोली लगने से मौत; कमरे में बैठकर गार्ड के साथ पी शराब, परिजन बोले- घर से सही सलामत आये थे
क्षेत्राधिकारी कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
जालौन : जिले में गुरुवार सुबह कोंच नगर स्थित एक होटल में रसोइए की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. रसोइये के सीने में गोली लगी थी. मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
मृतक के भतीजे धीरेन्द्र कुमार अहिरवार ने हत्या का आरोप लगाया गया है. उनका आरोप है कि होटल कर्मचारियों और अन्य लोगों पर साजिशन गोली मारी है. परिजनों ने बताया कि रात करीब तीन बजे जब मृतक के भाई जगदीश और बृजकिशोर पहुंचे तो उन्होंने भी कमरे में शव देखा. उन्होंने कहा कि चाचा सही सलामत घर से काम करने के लिये आये थे. उन्होंने मांग की है कि उन्हें सही न्याय मिले.
क्षेत्राधिकारी कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि 30 अक्टूबर को आर्शीवाद होटल के मालिक देवेंद्र सिंह ने सूचना दी कि उनके यहां कार्य करने वाले कर्मचारी ने नशे की हालत में खुद को गोली मार ली है. उक्त सूचना पर कोतवाली कोंच पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया तथा जांच की गई. संज्ञान में आया कि महेश कुमार (40) भांडेर मध्य प्रदेश का रहने वाला है. वह होटल कोच पर 24 अक्टूबर से कार्य कर रहा था.
उन्होंने बताया कि बुधवार को महेश होटल के गार्ड संदीप कुमार के साथ कमरे में बैठकर शराब पी रहा था. नशे की हालत में संदीप कुमार के पास रखी 12 बोर रिपीटर बंदूक उठाकर उसने खुद को गोली मार ली. फील्ड यूनिट की ओर से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई. घटनास्थल में मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिये भिजवाया गया है, जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
