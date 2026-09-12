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श्योपुर में प्रिंसिपल को दौड़ा-दौड़ाकर चप्पल से पीटा, मिड-डे मील की शिकायत पर भड़की रसोइया

प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटा ( ETV Bharat )

श्योपुर: श्योपुर के एक सरकारी विद्यालय के प्राचार्य से मारपीट का मामला सामने आया है. प्राचार्य ने रसोइया और उसके पति पर मारपीट का आरोप लगाया है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है. श्योपुर के किला रोड स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार सुबह मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. स्कूल में रसोइया के रूप में काम करने वाली महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्राचार्य पर हमला कर दिया. महिला द्वारा प्राचार्य को चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. इसके अलावा दंपति पर एक महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता करने के आरोप लगे हैं. मिड-डे मील की शिकायत पर भड़की रसोइया जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे प्राचार्य कमलजीत सिसोदिया विद्यालय परिसर में पुताई करवा रहे थे. इसी दौरान स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष नसीर बानो अपने पति के साथ स्कूल में मौजूद थीं. प्राचार्य ने बताया कि बच्चों द्वारा लगातार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिल रही हैं. बच्चे खाना पसंद नहीं कर रहे हैं. इसी बात को लेकर उन्होंने रसोइए से भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा. प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की थी. इसी बात से नाराज होकर दंपति भड़क गया और उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब प्राचार्य ने ऐसा करने से मना किया तो महिला के पति ने उनका कॉलर पकड़ लिया और जमीन पर गिराने की कोशिश की. इसी दौरान महिला ने चप्पल निकालकर प्राचार्य को पीटना शुरू कर दिया. जान बचाने के लिए उनको स्कूल परिसर में भागना पड़ा. मारपीट में प्राचार्य की पीठ में चोटें आई हैं. महिला शिक्षिका बोली पूर्व में शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई