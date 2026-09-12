ETV Bharat / state

श्योपुर में प्रिंसिपल को दौड़ा-दौड़ाकर चप्पल से पीटा, मिड-डे मील की शिकायत पर भड़की रसोइया

श्योपुर में रसोइया और उसके पति ने प्रधानाचार्य पर किया हमला, चप्पल से पिटाई का वीडियो आया सामने. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

TEACHER BEATEN WITH SLIPPER SHEOPUR
प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 8:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: श्योपुर के एक सरकारी विद्यालय के प्राचार्य से मारपीट का मामला सामने आया है. प्राचार्य ने रसोइया और उसके पति पर मारपीट का आरोप लगाया है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है.

श्योपुर के किला रोड स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार सुबह मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. स्कूल में रसोइया के रूप में काम करने वाली महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्राचार्य पर हमला कर दिया. महिला द्वारा प्राचार्य को चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. इसके अलावा दंपति पर एक महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता करने के आरोप लगे हैं.

मिड-डे मील की शिकायत पर भड़की रसोइया

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे प्राचार्य कमलजीत सिसोदिया विद्यालय परिसर में पुताई करवा रहे थे. इसी दौरान स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष नसीर बानो अपने पति के साथ स्कूल में मौजूद थीं. प्राचार्य ने बताया कि बच्चों द्वारा लगातार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिल रही हैं. बच्चे खाना पसंद नहीं कर रहे हैं. इसी बात को लेकर उन्होंने रसोइए से भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा.

प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की थी. इसी बात से नाराज होकर दंपति भड़क गया और उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब प्राचार्य ने ऐसा करने से मना किया तो महिला के पति ने उनका कॉलर पकड़ लिया और जमीन पर गिराने की कोशिश की. इसी दौरान महिला ने चप्पल निकालकर प्राचार्य को पीटना शुरू कर दिया. जान बचाने के लिए उनको स्कूल परिसर में भागना पड़ा. मारपीट में प्राचार्य की पीठ में चोटें आई हैं.

महिला शिक्षिका बोली पूर्व में शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई

महिला शिक्षिका मीनू चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा "महिला रसोइया नसीर बानो स्कूल में समूह के माध्यम से भोजन बनाने का काम करती है. पूर्व में कई बार कथित तौर पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई तो भोजन में सुधार करने के बजाए महिला रसोइया उल्टा वरिष्ठ अधिकारियों से हमारे खिलाफ झूठी शिकायत करा दी. उसने शुक्रवार को स्कूल परिसर से बाहर निकले प्रधानाध्यापक कमलजीत सिंह सिसोदिया की चप्पलों से पिटाई कर दी. उसके पति ने भी मारपीट की. मेरे साथ भी अभद्रता की. इनके भोजन को लेकर अनियमितता सामने आने के बाद भी इस समूह को हटाया नहीं गया है."

प्रधानाध्यापक बोले वीडियो बनाने से रोका तो मारपीट की

प्रधानाध्यापक कमलजीत सिंह सिसोदिया ने बताया "स्कूल में वीडियो बनाने से रोका गया तो इससे नाराज होकर महिला रसोइया नसीर बानो ने मुझ पर हमला कर दिया, चप्पलों से मारपीट की गई. एक महिला शिक्षिका के साथ भी अभद्रता की गई."

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने मामले में जानकारी देते हुए कहा "स्कूल के प्रधानाध्यापक कमलजीत सिंह सिसोदिया स्कूल का स्टाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था. पुलिस ने दो नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

स्कूल के टाइम पर सोते नजर आए मास्टर साहब

श्योपुर जिले के सोंठवा स्थित शासकीय मिडिल स्कूल का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में शिक्षक महोदय एक दरी बिछाकर आराम से चैन की नींद लेते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि शिक्षक स्कूल प्रभारी लज्जाराम शर्मा है. वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे है. मामले में शिक्षा विभाग के डीपीसी भूपेंद्र शर्मा ने कहा "वह वीडियो मैंने भी देखा है. शिक्षा विभाग में अगर शिक्षक इस तरह सोते मिले तो यह गंभीर मामला है. मेरी ड्यूटी छिमछिमा हनुमान मंदिर पर लगी है. मामले में जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटा
COOK ASSAULTS PRINCIPAL
COOK BEATS PRINCIPAL SLIPPER
SHEOPUR COOK BEATS PRINCIPAL
TEACHER BEATEN WITH SLIPPER SHEOPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.