DSPMU में स्कार्फ और आई कार्ड का वितरण, दीक्षांत समारोह की तैयारी तेज, 142 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल
रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर छात्रों में खास उत्साह है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 20, 2026 at 5:48 PM IST
रांची: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) रांची में 24 सितंबर को होने वाले तीसरे दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेज हो गई है. समारोह को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है. दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले स्नातक सत्र 2022-25 के रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को रविवार को गेट पास (आई कार्ड) और स्कार्फ (पट्टा) का वितरण किया गया. इसके लिए विश्वविद्यालय में विशेष काउंटर बनाए गए हैं.
गेट पास और स्कार्फ का वितरण सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है. विद्यार्थियों के लिए काउंटर नंबर 6, 7, 8 और 9 की व्यवस्था की गई है. गेट पास और स्कार्फ लेने के लिए विद्यार्थियों को अपनी मार्क्सशीट की फोटोकॉपी और दीक्षांत समारोह के लिए किए गए भुगतान की स्लिप या चालान की छायाप्रति जमा करनी है.
छात्रों को ड्रेस कोड में पहुंचने का निर्देश
विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीक्षांत समारोह के लिए भारतीय पारंपरिक वेशभूषा को ड्रेस कोड के रूप में तय किया है. विद्यार्थियों के लिए सफेद कुर्ता-पायजामा या सफेद धोती-कुर्ता निर्धारित किया गया है. वहीं छात्राओं के लिए लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और लाल ब्लाउज या सफेद सलवार-कुर्ता के साथ लाल दुपट्टा पहनने का विकल्प दिया गया है. विश्वविद्यालय की ओर से दिया जा रहा स्कार्फ भी समारोह के दिन पहनना अनिवार्य होगा.
6415 छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाएगी डिग्री
समारोह में इस बार कुल 6415 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी. वहीं 142 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से सभी पंजीकृत विद्यार्थियों को 24 सितंबर को सुबह 9 बजे तक समारोह स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है. दीक्षांत समारोह को लेकर विद्यार्थियों में भी खास उत्साह है. विद्यार्थियों का कहना है कि पारंपरिक वेशभूषा में डिग्री हासिल करना उनके लिए गौरव का क्षण होगा. विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय की ओर से तय किए गए ड्रेस कोड और पूरी व्यवस्था की सराहना की.
छात्रों का कहना है कि दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय में अलग तरह का उत्साह है और सभी तैयारियां व्यवस्थित तरीके से की जा रही है. विद्यार्थियों के मुताबिक पारंपरिक पोशाक में डिग्री प्राप्त करने का अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समारोह से पहले ही गेट पास और स्कार्फ का वितरण किए जाने से विद्यार्थियों को भी कार्यक्रम में शामिल होने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता मिली है. अब 24 सितंबर को होने वाले समारोह का विद्यार्थियों को इंतजार है.
ये भी पढ़ें: 6415 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्रियां, 142 को गोल्ड मेडल: 24 सितंबर को डीएसपीएमयू का तीसरा दीक्षांत समारोह
रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 9 सितंबर को, डीएसपीएमयू में 24 सितंबर को बंटेंगी डिग्रियां
रांची के DSPMU में नहीं थम रहा विवाद, पेन डाउन हड़ताल के बीच छात्र नेताओं पर FIR का विरोध शुरू