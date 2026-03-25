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यूपी के हर डिग्री कॉलेज का होगा नैक मूल्यांकन, अगस्त से अक्टूबर तक सभी राज्य विवि में होंगे दीक्षान्त समारोह, उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान

यूपी के विवि में दाखिला लेते समय छात्रों की होगी काउंसिलिंग.

अगस्त से अक्टूबर तक सभी राज्य विवि में होंगे दीक्षान्त
अगस्त से अक्टूबर तक सभी राज्य विवि में होंगे दीक्षान्त (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
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कानपुर: यूपी के डिग्री कालेजों में होने वाले सत्र देरी की समस्या का अब समाधान होता दिख रहा है, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, सत्र 2026 से राज्य विवि में दीक्षांत समारोह का आयोजन अगस्त से लेकर अक्टूबर तक किए जाएंगे. इससे सभी विवि में परीक्षाएं समय से पूरी होंगी और परिणाम भी वक्त पर आएंगे.

शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने यह भी कहा, जिस तरह से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की ओर से विश्वविद्यालयों की नैक व एनआईआरएफ रैंकिंग जारी होती थी. ठीक वैसे ही अब सूबे के सभी डिग्री कालेजों का नैक मूल्यांकन होगा. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां कर ली हैं. बुधवार को कानपुर आए, शहर के प्रभारी व उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने ये बातें ईटीवी भारत के संवाददाता से साझा की.

उन्होंने कहा, इस सत्र में छात्र-छात्राों के हित को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है, विवि व डिग्री कालेजों में जब छात्र प्रवेश लेंगे, तो उसी समय उनकी काउंसिलिंग कराई जाएगी, जिससे उनके विषय की रुचि, उनकी योग्यता की जानकारी विवि को मिल जाएगी.

इस कवायद का मकसद उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना है. डिग्री कालेजों में शिक्षकों की कमी के संकट को दूर करने के लिए जहां आयोग को एडेड व राजकीय कालेजों के रिक्त पदों की जानकारी भेजी जा चुकी है, वहीं, अब डिग्री कालेजों में क्लास-थ्री की रिक्तियों को भी भरा जाएगा.

डिग्री कालेजों के प्रबंधक एनओसी देने में सहयोग करें: उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, डिग्री कालेजों से एनओसी देने में प्राचार्य व प्रबंधकों को सहयोग करना होगा. अगर किसी कालेज से शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी. प्राचार्य व प्रबंधक अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करें, डिग्री कालेज के शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग के एकल स्थानांतरण नियमावली के तहत ज्वाइनिंग के बाद एक जिले में तीन साल की कार्यावधि पूरी होने के बाद अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विभाग की ओर से जल्द आनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था शुरू होगी.

मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियां: उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार ने बेहतर काम किया है. यूपी में संगठित अपराध पर लगाम लगी है. एक चर्चित माफिया की ओर इशारा करते हुए कहा, योगी सरकार में उस माफिया को जेल में रहना पड़ा, जबकि अन्य सरकारों में उसकी तूती बोलती थी.

इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार ने कई एक्सप्रेस वे तैयार कर राहगीरों व यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है. गैस किल्लत के मामले पर कहा, आमजन पैनिक न हों, सरकार अपने स्तर से सारे बेहतर प्रबंध कर रही है. वार्ता के दौरान मेयर प्रमिला पांडेय, विधायक महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार आदि अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहे.

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