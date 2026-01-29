ETV Bharat / state

दुर्ग के कामधेनु विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न, 1536 विद्यार्थियों को मिली उपाधि

दीक्षांत समारोह में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी एवं मात्स्यिकी विभाग के कुल 1536 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई. समारोह के दौरान उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अकादमिक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था.

दुर्ग: जिले के अंजोरा स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में चौथे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया. दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने की. कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि मंत्री राम विचार नेताम उपस्थित रहे.

बेस्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 45 उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किए गए. वहीं पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संकाय के 8 स्नातक विद्यार्थियों को पं. तीरथ प्रसाद मिश्रा मेमोरियल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया.

राज्यपाल रमेन डेका ने दी बधाई

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित होना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है. उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्रों बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा, शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करना चाहिए.



धान खरीदी के सवालों का दिया जवाब

कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने दुर्ग जिले में धान खरीदी को लेकर मीडिया से बातचीत की. मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि जिले में 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि खरीदी लक्ष्य से कम रही है. जिन किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा गया है, उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है और उन्हें उचित मूल्य मिलेगा.

छत्तीसगढ़ की शराब नीति पर दिया बयान

छत्तीसगढ़ की शराब नीति में बदलाव और UGC की इक्विटी रेगुलेशन से जुड़े सवालों पर मंत्री नेताम ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं. वहीं कांग्रेस के किसान आंदोलन पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है, जबकि उनके शासनकाल में क्या हालात थे, यह सभी जानते हैं.

ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा, जादू टोना का शक बना हत्या का कारण

छत्तीसगढ़ में जादू टोना के शक में मर्डर, चार आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर में जादू टोने की घटना, थाने में पहुंचा केस