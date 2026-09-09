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रांची विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में चमकी बेटियां, 58 को गोल्ड, 6923 को डिग्री, दो शिक्षाविदों को मानद उपाधि

रांची विश्वविद्यालय में 39वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. 58 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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छात्र को सम्मानित करते राज्यपाल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 3:00 PM IST

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रांची: रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह बुधवार को उत्साह और गरिमामय माहौल के बीच आयोजित हुआ. समारोह में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इसके अलावा केंद्रीय राज्यमंत्री संजय सेठ समेत विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में विद्यार्थी समारोह में मौजूद रहे. इस दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल कुल 6923 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई. शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया.

दीक्षांत समारोह में इस बार रांची विश्वविद्यालय की ओर से दो शिक्षाविदों को मानद उपाधि प्रदान की गई. इनमें NEIPA की कुलपति प्रो शशिकला बंजारी और आईआईएम कोलकाता के निदेशक प्रो आलोक शामिल हैं. दोनों शिक्षाविद समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से यह सम्मान प्रदान किया गया. मानद उपाधि प्राप्त करने वाले दोनों शिक्षाविदों की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया.

जानकारी देते राज्यपाल और मेडल से सम्मानित छात्र-छात्राएं (ईटीवी भारत)

44 छात्रा और 14 छात्र को गोल्ड मेडल

समारोह का सबसे खास आकर्षण उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान रहा. इस बार कुल 71 गोल्ड मेडल, 58 विद्यार्थियों को प्रदान किए गए. इनमें 44 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं. गोल्ड मेडल हासिल करने में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बढ़त बनाई. कई विषयों में एक ही विद्यार्थी ने एक से अधिक गोल्ड मेडल प्राप्त किए. मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पल उनके वर्षों की मेहनत और शैक्षणिक उपलब्धि का सम्मान रहा.

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मानद उपाधि से सम्मानित करते हुए (ईटीवी भारत)

दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही कई व्यवस्थाएं की गई थीं. विश्वविद्यालय ने सभी आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का प्रोफाइल तैयार कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था. इससे विद्यार्थी ऑनलाइन अपनी जानकारी, सीट अरेंजमेंट और संबंधित विवरण देख सके. गेट पास और स्कार्फ वितरण के लिए 10 काउंटर बनाए गए थे. निर्धारित व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को अलग-अलग जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ा और समारोह से पहले अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिली.

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सम्मानित छात्र-छात्राएं मेडल दिखाते हुए (ईटीवी भारत)

समारोह में विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया था. छात्रों ने सफेद कुर्ता-धोती या पायजामा, जबकि छात्राओं ने सफेद सलवार-कुर्ता और सफेद लाल पाड़ साड़ी पहनकर समारोह में हिस्सा लिया. विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को दिया गया स्कार्फ भी ड्रेस का हिस्सा रहा. पारंपरिक परिधान में सजे विद्यार्थियों ने दीक्षांत समारोह के माहौल को खास बना दिया.

सांस्कृतिक प्रस्तुति रही आकर्षण का केंद्र

39वें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही. रांची विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट विभाग की ओर से ‘मैं हूं रांची विश्वविद्यालय’ नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की गई. इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को कला और संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुति के जरिए विद्यार्थियों और अतिथियों को विश्वविद्यालय के इतिहास, विकास और उपलब्धियों की झलक देखने को मिली.

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मंच पर मौजूद राज्यपाल, मंत्री और अन्य पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बार समारोह के आयोजन में खर्च पर भी विशेष ध्यान दिया गया. अनावश्यक खर्च को कम करते हुए विद्यार्थियों की सुविधाओं में किसी तरह की कटौती नहीं करने का प्रयास किया गया. समारोह को तकनीक से भी जोड़ा गया. रांची विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो ‘रेडियो खांची’ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया.

स्थायी ऑडिटोरियम होगा विकसित: संजय सेठ

मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपाधि और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी. केंद्रीय राज्यमंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने दीक्षांत मंडप को स्थायी ऑडिटोरियम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा. वहीं गोल्ड मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने इस पल को अपने जीवन का गौरवशाली क्षण बताया. खास बात यह रही कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले कई विद्यार्थियों ने भी गोल्ड मेडल हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. मेडल मिलने के बाद विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की और अपनी सफलता के अनुभव साझा किए.

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समारोह में सम्मानित छात्र-छात्राएं (ईटीवी भारत)

दीक्षांत समारोह में उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह दिन उनकी शैक्षणिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा. राज्यपाल, सांसद और शिक्षाविदों की मौजूदगी में मिली उपाधि ने विद्यार्थियों के उत्साह को और बढ़ाया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह के सफल आयोजन के साथ विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

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