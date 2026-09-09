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रांची विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में चमकी बेटियां, 58 को गोल्ड, 6923 को डिग्री, दो शिक्षाविदों को मानद उपाधि

छात्र को सम्मानित करते राज्यपाल ( ईटीवी भारत )