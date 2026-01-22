ETV Bharat / state

वीएमओयू दीक्षांत समारोह: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले- एक कमरे के कॉलेज में बिना प्रोफेसर, कैसे मिलती होगी शिक्षा?

राज्यपाल बागडे ने कहा कि बिना शिक्षकों व संसाधनों की कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति केवल डिग्री लेगा, लेकिन कुछ भी नहीं करेगा. वह गांव में घूमेगा या फिर ग्रेजुएट बनकर दहेज लेने में उपयोग होगा. शिक्षा इतनी लेना चाहिए कि कॉपी करने की इच्छा भी नहीं हो. इस शिक्षा की ही आज जरूरत है. इस तरह की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे बनते हैं और आगे जाते हैं. ऐसे स्टूडेंट देश में कम रहते हैं, विदेश ज्यादा चले जाते हैं. अमेरिका में सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों में 70 फीसदी भारतीय काम कर रहे हैं. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पाठ्यक्रम के अलावा स्टूडेंट्स को अन्य किताबें भी पढ़नी चाहिए. इनसे ज्ञान बढ़ जाता है. साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा लेने से जो ताकत आती है, किसी अन्य संसाधन से नहीं मिलती है. ऐसी शिक्षा लें, जिसका जीवन भर उपयोग कर सकें.

राज्यपाल ने खुलासा किया कि हाल ही में कुलगुरूओं की एक बैठक में उन्हें बताया गया कि कई कॉलेज महज एक कमरे में चल रहे हैं और उनमें शिक्षक भी नहीं हैं. इन हालातों के बावजूद सभी छात्र परीक्षाएं पास कर रहे हैं. राज्यपाल बागडे ने इस तरह की 'डिग्री-केंद्रित' शिक्षा को बेकार बताते हुए कहा कि इससे नौजवान सिर्फ कागजी ग्रेजुएट बनकर रह जाते हैं, जो न तो कुछ कमाते हैं और न ही रोजगार पाते हैं. उन्होंने ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जो विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान और कौशल से लैस करे.

कोटा: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) कोटा का 18वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को परिसर में स्थित संत सुधा सागर सभागार में हुआ. इसमें 75,925 उपाधियां बांटी गई. समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उच्च शिक्षा की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए एक गंभीर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई कॉलेज बिना प्रोफेसर और संसाधनों के चल रहे हैं. ऐसे में छात्रों को असली शिक्षा कैसे मिल सकती है?'

समारोह में प्रदेश के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के पक्ष में बड़ा निर्णय लिया है. इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, ताकि महिलाओं को शिक्षा में योगदान बढ़ जाए. वीएमओयू कुलगुरू प्रो. बीएल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या का ऑनलाइन समाधान भी किया जा रहा है. इसके अलावा एक विद्यार्थी 2 डिग्री एक साथ कर सकता है. बालिका शिक्षा पूरी तरह निशुल्क है. छात्राओं की फीस का पूरा पैसा रिफंड किया जा रहा है. कार्यक्रम में विधायक कल्पना देवी, निदेशक अकादमिक प्रो. बी अरुण कुमार, वित्त नियंत्रक पूर्वा अग्रवाल, कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरू प्रो. बीपी सारस्वत, आरटीयू के वीसी प्रो. निमित रंजन चौधरी व कृषि विश्वविद्यालय वीसी प्रो. विमला डुकवाल सहित कई अतिथि मौजूद रहे.

विकसित भारत इमारत से नहीं, चरित्र से बनेगा: पीडब्ल्यूडी व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि क्रांतिकारियों के जीवन से सीखना है कि जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तब व्यक्ति इतिहास बनता है. युवाओं में नैतिकता, संवेदनशीलता और समरसता नहीं होगी तो प्रकृति खोखली रह जाएगी. विकसित भारत इमारत से नहीं, चरित्र से बनेगा. आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना आप युवाओं के दम पर ही सफल होगा. युवा प्रश्न पूछने वाले नहीं, जवाब व समाधान देने वाले हों. नवाचार करें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर काम करें. विकसित भारत नीतियों से नहीं बनेगा. युवाओं के विचार, कर्म और चरित्र से बनेगा.

डिग्री पहचान, लेकिन कौशल आपकी शक्ति: इग्नू की वीसी प्रो. उमा कांजीलाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को लचीला और क्रेडिट आधारित होने पर जोर दिया है. डिजिटल इंडिया के युग में तकनीक कोई सुविधा नहीं, शासन और शिक्षा का आधार है. वीएमओयू की ऑनलाइन बैठक, शिक्षकों के ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्लॉग और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है. ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन और मूल्यांकन डिजिटल इक्विटी का उदाहरण है. वर्तमान में ग्रेजुएट कितने हो रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है. वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन व ग्रीन जॉब्स का दौर है. आरएससीआईटी से डिजिटल साक्षरता का प्रसार किया जा रहा है. उपाधि ले रहे विद्यार्थियों से कहा कि डिग्री आपकी पहचान है, लेकिन आपका कौशल आपकी शक्ति है.

4 चांसलर मेडल व 94 टॉपर्स को गोल्ड: राज्यपाल बागडे ने दिसंबर 2023, जून 2024 और दिसंबर 2024 की परीक्षाओं को मिलाकर 75,925 उपाधियां दी. समारोह में विभिन्न विषयों में 94 टॉपर्स विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए. इनमें चार कुलाधिपति स्वर्ण पदक छात्राओं को ही मिले हैं. जिनमें मार्गेट सुसेन, मीनाक्षी जायसवाल, निधि यादव और अनुसुइया चारण शामिल हैं. वहीं तीन विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई है. ये हैं सलोनी जैन, फूलचंद मेघवाल व रूपम कुमारी. इसी तरह अनीशा सहारन व गुरूत्व मालव को करूणा शंकर त्रिपाठी मेमोरियल स्वर्ण पदक दिए गए हैं.