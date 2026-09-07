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रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट पर सवाल ! इस सत्र से कमेटी को किया गया मजबूत

रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी झारखंड 5 अक्टूबर को अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है. 200 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

RAKSHA SHAKTI VISHWAVIDYALAYA
झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
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रांचीः देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 5 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है. इस बार 200 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि पिछले सत्र में करीब 500 विद्यार्थी पास आउट हुए थे. विश्वविद्यालय की स्थापना सुरक्षा, पुलिसिंग और रक्षा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के साथ विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी. ऐसे में प्लेसमेंट की स्थिति विश्वविद्यालय के लिए अहम सवाल बन जाती है.

अभी और प्रयास की जरूरत

पिछले सत्र में पास आउट विद्यार्थियों के प्लेसमेंट को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के दावों में अंतर दिखाई देता है. विद्यार्थियों से मिली जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने वाले कई विद्यार्थी दक्षिण भारत की विभिन्न निजी कंपनियों में कार्यरत हैं. हालांकि, कई विद्यार्थियों को अब भी अपने स्तर पर रोजगार के अवसर तलाशने पड़ रहे हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि जिस स्तर पर विश्वविद्यालय से प्लेसमेंट की उम्मीद की जाती है, उसके अनुरूप अभी और प्रयास की जरूरत है.

जानकारी देते झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (Etv Bharat)

रिक्त पदों के लिए छात्र तैयारी कर रहे हैं

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट कमेटी पहले से काम कर रही है और अगले अकादमिक सत्र से इसे और बेहतर तरीके से सक्रिय किया जाएगा. इस बार सरकारी क्षेत्र में फॉरेंसिक साइंस से जुड़े अवसरों में विद्यार्थियों का चयन हुआ है. बिहार में निकली वैकेंसी में भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का चयन हुआ है. राज्य सरकार की ओर से आने वाली विभिन्न वैकेंसी को लेकर भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं.

क्रिमिनोलॉजी विभाग में प्लेसमेंट के लिए प्रयास

उन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिल रहा है. यूजी स्तर पर प्लेसमेंट के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि पीजी स्तर पर रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं. इसी को देखते हुए इस वर्ष क्रिमिनोलॉजी विभाग में भी प्लेसमेंट की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. सरकारी नौकरियों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास जारी हैं. इसके अलावा निजी क्षेत्र की सिक्योरिटी एजेंसियों से भी संपर्क साधा जा रहा है.

रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अलग पहचान मिलेः विश्वविद्यालय प्रशासन

विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि सुरक्षा, पुलिसिंग और रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को देशभर में रोजगार का बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिल सके. अब चुनौती इन प्रयासों को ठोस प्लेसमेंट परिणाम में बदलने की है.

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