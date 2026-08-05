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राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की विश्वविद्यालयों को सख्त चेतावनी- 3 महीने में दूर करें कमियां, बजट का हो सही इस्तेमाल

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह; राज्यपाल ने डिजीलॉकर से बांटीं 1552 डिग्रियां

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मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:22 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया. इस समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की. उन्होंने डिजीलॉकर के माध्यम से छात्र-छात्राओं को 1552 डिग्रियां सौंपीं और गोल्ड मेडलिस्ट्स को सम्मानित किया. इसके बाद मंच से संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में कमियों को लेकर सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जिन भी विश्वविद्यालयों में कमियां पाई गई हैं, यदि उन्हें तीन महीने के भीतर दूर नहीं किया गया, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की विश्वविद्यालयों को सख्त चेतावनी (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह में न केवल मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, बल्कि विश्वविद्यालय की खुफिया स्तर पर तैयार करवाई गई आंतरिक व्यवस्था की रिपोर्ट का भी मंच से खुलासा किया. इसके जरिए उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों को भी अपनी कमियों को सुधारने की कड़ी नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पठन-पाठन के साथ जो सुविधाएं हैं, उसको बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन विश्वविद्यालय ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे.

राज्यपाल ने सख्त लहजे में कहा कि निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि विश्वविद्यालय में चल रही निर्माण परियोजनाओं का इंजीनियरिंग स्तर बेहद खराब है. नए हॉस्टलों का निर्माण भी पुराने तर्ज पर ही किया जा रहा है. इसके अलावा कैंपस में छात्रों की संख्या के अनुपात में लाइब्रेरी, शौचालय और पेयजल की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं. हॉस्टल के कमरों के बाहर शराब की बोतलें मिल रही हैं और कैंपस का स्वास्थ्य केंद्र सीलन की मार का शिकार है.

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'तीन माह में दूर करें कमियां'

राज्यपाल ने साफ चेतावनी दी कि सिर्फ फोटो दिखाने से विश्वविद्यालय प्रबंधन का काम चलने वाला नहीं है. निरीक्षण के दौरान जिन भी विश्वविद्यालयों में कमियां पाई हैं, अगर उन्हें तीन महीने के भीतर दूर नहीं किया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे. राज्यपाल ने यह भी कहा कि योगी जी की सरकार लगातार बजट दिए जा रही है, लेकिन करोड़ों रुपये के बजट का इस्तेमाल गैर-जिम्मेदाराना तरीके से किया जा रहा है.

'शिक्षा के साथ संस्कार का भी होना बेहद जरूरी'

राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में मेडल पर 60% लड़कियों के कब्जे को देखकर कहा कि इससे लगता है कि नारी सशक्तिकरण का अभियान शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफल हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ यहीं नहीं रुकना है. शिक्षा के साथ संस्कार का भी होना बेहद जरूरी है. समाज में नित नए तरीके की घटनाओं का सामने आना इस बात का संकेत दे रहा है कि संबंधों में मधुरता की कमी आई है. यही वजह है कि कहीं पति-पत्नी की हत्या कर रहा है, तो पत्नी पति की हत्या कर रही है. सास-बहू के झगड़े में महिलाएं जेल जा रही हैं.

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मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि उनके पास जेल में बंद महिलाओं के लिए जब दया याचिका की कुछ फाइलें आती हैं तो घटनाओं से जुड़े प्रकरण को पढ़कर वह स्तब्ध रह जाती हैं, कि कैसी-कैसी घटनाओं को महिलाओं ने अंजाम दिया है. उन्होंने कहा कि जिस परिवार में दादा-दादी होंगे, उस परिवार की बेटियां और लोग जरूर संस्कारवान नजर आएंगे. वहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे महान विद्वान ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना समाज से एक-एक रुपए दान में लेकर किया था. यह सही भी है. सरकार सबकुछ नहीं कर सकती. समाज के सहयोग से जो संस्थाएं खड़ी होती हैं, समाज का भी उसमें विश्वास अटल होता है. इसलिए समाज के लोगों को भी अपने कर्तव्य को समझना चाहिए.

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'नई पीढ़ी ने जो जंतर मंतर किया, वह हमारा संस्कार नहीं'

इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नई पीढ़ी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर संस्कार प्रस्तुत की है, वह हमारा संस्कार नहीं है. उससे हमें बचाना होगा. प्रधानमंत्री मोदी हों या कोई भी व्यक्ति, जिसने भी कुछ अच्छा कार्य किया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पौधा मां के नाम के अभियान को लोग समझ नहीं पाए. यह सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि धरती मां के सम्मान का प्रतीक है. धरती हरी भरी होगी तो लोगों के चेहरे भी हरे-भरे नजर आएंगे. क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा है.

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