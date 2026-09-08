जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा- झारखंड की बेटियों में शिक्षा की असीम क्षमता
जमशेदपुर के एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में महिला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजित किया गया.
Published : September 8, 2026 at 4:07 PM IST
जमशेदपुर: महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने विभिन्न पाठ्यक्रम में बेहतर करने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया. इस मौके पर राज्यपाल ने बताया कि झारखंड की बेटियों में शिक्षा की असीम क्षमता है. उन्होंने आगे कहा कि जीवन सिर्फ डिग्रियों से नहीं बल्कि नैतिक मूल्य एवं सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है.
दरअसल, बिष्टुपुर क्षेत्र में स्थित एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजित किया गया. समारोह में सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी, विश्वविधायल की कुलपति प्रो. इला कुमार के अलावा सभी प्रोफेसर और छात्राएं मौजूद थीं.
1990 छात्राओं को दी गई डिग्री
दीक्षांत समारोह में कुल 1990 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि विभिन्न संकायों की 54 मेधावी छात्राओं को स्वर्ण पदक, चांसलर मेडल और दूसरे पुरस्कारों से राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया. विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की छात्राओं को रेखा झा मेमोरियल मेडल भी प्रदान किया गया.
4 शोधार्थियों को प्रदान की गई पीएचडी की उपाधि
वहीं विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला मौका रहा, जब चार शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. इस मौके पर कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने उपाधि और सम्मान प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने छात्राओं के साथ-साथ उनके परिजनों को भी बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है. उन्होंने छात्राओं से अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग समाज और देश के विकास में करने का आह्वान किया.
झारखंड की बेटियों में शिक्षा की असीम क्षमता: राज्यपाल
उन्होंने कहा कि जीवन सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है. आज देश में बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी की अपनी अलग पहचान बना रही है. झारखंड की बेटियों में शिक्षा की असीम क्षमता है और जमशेदपुर का महिला विश्वविधायल निरंतर शिक्षा के क्षेत्र मे अलग पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा है.
बता दें छात्राओं के लिए जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है, जो सिद्धगोड़ा क्षेत्र में स्थित है.
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