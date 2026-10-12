'आज भी अपने शिक्षकों का पैर छूता हूं', दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने किया गुरु-शिष्य परंपरा का जिक्र
गया में दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि वह आज भी अपने शिक्षकों का पैर छूते हैं. रिपोर्ट- प्रदीप सिंह
Published : October 12, 2026 at 8:26 PM IST
गयाजी: बिहार के गया जिले के दरियापुर स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोमवार को दीक्षांत समारोह समारोह का आयोजन किया गया. राज्यपाल सैयद अता हसनैन, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया. गवर्नर ने इस दौरान गुरु-शिष्य के रिश्ते, शिक्षा के महत्व और वर्तमान परिवेश में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की.
अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता पर जोर
इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने छात्रों से अपने शिक्षकों और माता-पिता का सम्मान करने, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने और टीबी-मुक्त बिहार के विजन में योगदान देकर, कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाकर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का समर्थन करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया.
गुरु-शिष्य का संबंध भारत की परंपरा
राज्यपाल ने कहा कि गुरु-शिष्य का संबंध भारत की परंपरा रही है. उन्होंने बताया कि आज भी वह अपने अध्यापकों का पैर छूते हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय नित्य दिन अपने आयामों को बढ़ा रहा है. यहां विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है. इसके लिए हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं.
"गुरु शिष्य का संबंध भारत की परंपरा रही है. आज भी मैं अपने अध्यापकों का पैर छूता हूं. अपने शिक्षकों एवं अभिभावकों का सम्मान करें और आपसाप खुशियां बांटें. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, धैर्य और निरंतर मेहनत आवश्यक है."- लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), राज्यपाल, बिहार
1662 विद्यार्थियों को मिली डिग्री
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. समारोह के दौरान 61 विद्यार्थियों के बीच कुल 95 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए. वहीं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1662 छात्र-छात्राओं को डिग्री दी गई. विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर समारोह स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
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