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'आज भी अपने शिक्षकों का पैर छूता हूं', दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने किया गुरु-शिष्य परंपरा का जिक्र

दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गया जिले के दरियापुर स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोमवार को दीक्षांत समारोह समारोह का आयोजन किया गया. राज्यपाल सैयद अता हसनैन, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया. गवर्नर ने इस दौरान गुरु-शिष्य के रिश्ते, शिक्षा के महत्व और वर्तमान परिवेश में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की.

अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता पर जोर

इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने छात्रों से अपने शिक्षकों और माता-पिता का सम्मान करने, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने और टीबी-मुक्त बिहार के विजन में योगदान देकर, कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाकर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का समर्थन करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया.