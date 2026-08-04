MJPRU दीक्षांत समारोह: 82 मेधावियों को मिलेगा गोल्ड मेडल, खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाईं राज्यपाल
बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हो रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 1:11 PM IST
बरेली: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह मंगलवार 4 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शामिल होना था. हालांकि खराब मौसम की वजह से उनका प्रस्तावित बरेली दौरा रद्द हो गया. उसके बाद राज्यपाल ने वर्चुअल माध्यम से समारोह की अध्यक्षता की और छात्रों को संबोधित किया.
जानकारी के अनुसार, राज्यपाल को सुबह 9:35 बजे राजकीय हेलिकॉप्टर से बरेली एयरफोर्स स्टेशन पहुंचना था. इससे पहले उनके ट्रेन से आने का कार्यक्रम था, लेकिन ट्रेन में देरी के कारण यात्रा योजना में बदलाव कर दिया गया था. हालांकि उसके बाद खराब मौसम की वजह से राज्यपाल हेलिकॉप्टर से भी नहीं आ पाईं. मंगलवार सुबह एसपी सिटी मानुष पारीक ने राज्यपाल का दौरा रद्द होने की सूचना दी.
इधर दीक्षांत समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया. इस दौरान राज्यपाल ने ऑनलाइन माध्यम से कृषि विभाग के नए भवन और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया. जानकारी के मुताबिक, इस वर्ष विश्वविद्यालय में 82 गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं, इनमें 69 छात्राओं और 13 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. इसके साफ है कि छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिकांश गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं.
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संयुक्त सचिव डॉ. राकेश कुमार मौजूद है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का दौरा भी रद्द हो गया है. सांसद छत्रपाल गंगवार विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए है. फिलहाल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम जारी है.
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