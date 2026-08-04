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MJPRU दीक्षांत समारोह: 82 मेधावियों को मिलेगा गोल्ड मेडल, खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाईं राज्यपाल

MJPRU दीक्षांत समारोह ( Photo Credit; ETV Bharat )