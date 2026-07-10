कानपुर के HBTU और CSA यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह आज, छात्र-छात्राओं को मिलेंगी डिग्रियां
विश्वविद्यालय में टॉपर्स को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा, परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 11:34 AM IST
कानपुर: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) का आठवां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित विवि के वेस्ट कैंपस में आयोजित होगा. जिसमें 1071 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी. 43 मेधावियों पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की बारिश होगी. वहीं, 3 मेधावी छात्र-छात्राओं को कुलाधिपति पदक दिए जाएंगे. समारोह के मुख्य अतिथि एफडीडीआई के चेयरमैन वरिष्ठ उद्यमी आरके जालान होंगे. जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. वहीं शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में विवि का 28वां दीक्षांंत समारोह आयोजित होगा. जिसमें 372 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी.
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि के कुलपति प्रो. शमशेर ने बताया, 996 छात्रों को जहां मेजर पाठ्यक्रमों के लिए डिग्रियां दी जाएंगी, वहीं 75 छात्रों को माइनर कोर्स के लिए डिग्रियां मिलेंगी. साल 2016 में हमारा संस्थान विवि में बदला. 2016 से लगातार विवि का दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है. इससे पहले संस्थान एकेटीयू से संबद्ध था. दीक्षांत समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एमकेएस सुंदरम भी उपस्थित रहेंगे. वार्ता के दौरान विवि के कुलसचिव डॉ. अमित राठौर, डीन प्रो. वंदना दीक्षित, डॉ. पीके यादव समेत कई अन्य फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे.
कुलपति ने बताया कि विवि के दीक्षांत समारोह पर 4 नए सॉफ्टवेयर लांच किए जाएंगे, जिनमें एचबीटीयू मित्र (AI Based Software) समेत अन्य शामिल हैं. इसी तरह School of Entrepreneurship के 15 नए कक्षों, नए लॉन टेनिस कोर्ट, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के 6 नए कक्षों का लोकार्पण होगा. विवि द्वारा नई बस का संचालन शुरू होगा.
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में विवि के अंदर 5500 छात्र-छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं. अभी प्रवेश की प्रक्रिया जारी है, जो आगामी 1 माह तक संचालित रहेगी. वहीं, इस सत्र से छात्रों को बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, एमटेक इन सिग्नल प्रोसेसिंग एवं मशीन लर्निंग, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस और बायोएनालिटिक्स जैसे नए कोर्सेस की पढ़ाई का भी मौका मिलेगा.
ये भी पढ़ें- BHU में पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त; 33 पेड़ काटने के मामले में 2.65 करोड़ का जुर्माना