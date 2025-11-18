ETV Bharat / state

1996 गाजियाबाद बस धमाके का दोषी बरी; हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस के समक्ष बयान अस्वीकार्य, 'भारी मन से' किया बरी

मोदीनगर-गाजियाबाद में बस विस्फोट मामले में 18 निर्दोष लोगों की गई थी जान.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:45 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में मोदीनगर-गाजियाबाद में बस बम विस्फोट मामले में मोहम्मद इलियास की दोष सिद्धि को रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा. पुलिस द्वारा दर्ज किया गया इलियास का इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर अस्वीकार्य है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने इलियास को आपराधिक अपील को स्वीकार करते दिया है. खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के समक्ष उसके इकबालिया बयान को हटा दिए जाने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं बचा है. कोर्ट भारी मन से बरी करने का आदेश कर रही है, क्योंकि यह मामला इतना गंभीर था कि इसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था और इस आतंकी साजिश में 18 निर्दोष लोगों की जान गई थी.

मामले के तथ्यों के अनुसार, रुड़की डिपो की बस 27 अप्रैल 1996 को दिल्ली से 53 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. मोहन नगर में 14 और यात्री उसमें सवार हो गए. शाम करीब पांच बजे मोदीनगर थाना पार करते ही बस के अगले हिस्से में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 48 यात्री घायल हो गए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शवों में धातु के टुकड़े पाए गए थे और डॉक्टरों ने कहा कि मौतें बम विस्फोट के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुईं.

फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि कार्बन के साथ मिश्रित आरडीएक्स को बस के अगले हिस्से में बायीं ओर चालक की सीट के नीचे रखा गया था और विस्फोट रिमोट से किया गया था. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हमले को अब्दुल मतीन उर्फ ​​इकबाल, एक पाकिस्तानी नागरिक और हरकत-उल-अंसार के जिला कमांडर ने मोहम्मद इलियास व तस्लीम के साथ साजिश में अंजाम दिया था.

यह भी आरोप था कि मूलरूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला इलियास लुधियाना में रहता है, उसे जम्मू-कश्मीर के तत्वों द्वारा बहकाया गया था और उसने बम रखने की साजिश रची थी. 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सह अभियुक्त तस्लीम को बरी कर दिया था, लेकिन इलियास और अब्दुल मतीन को आईपीसी की धारा 302/34, 307/34, 427/34, 120-बी, 121-ए, 124-ए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के तहत दोषी ठहराया.

दोनों को आजीवन कारावास के साथ विभिन्न कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई. तस्लीम की दोषमुक्ति के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने कोई अपील नहीं की. इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि अब्दुल मतीन ने अपील की थी या नहीं, इसलिए हाईकोर्ट ने केवल इलियास की अपील पर ही सुनवाई की.

हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा इलियास के इकबालिया बयान की स्वीकार्यता का था. जून 1997 में लुधियाना में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि इलियास ने अपने पिता और भाई की मौजूदगी में बम लगाने की बात कबूल की थी. यह बयान सीबीसीआईडी ​​के सेक्टर अधिकारी, आईओ ने एक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया था. इसकी वैधता की जांच करने से पहले खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 34 गवाहों की जांच की गई थी, जिनमें घायल यात्री, प्रत्यक्षदर्शी, जांच गवाह, चिकित्सा गवाह और कई जांच अधिकारी शामिल थे.

यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना को साबित कर दिया, लेकिन कोई भी यह नहीं पहचान सका कि विस्फोटक किसने रखा था क्योंकि बम बस के आईएसबीटी दिल्ली से रवाना होने से पहले ही रखा गया था, जिससे पहचान असंभव हो गई. खंडपीठ ने यह भी कहा कि जिन गवाहों को न्यायेतर स्वीकारोक्ति सुनने के लिए कहा गया था, वे अपने बयान से मुकर गए तथा उन्होंने ऐसी किसी भी स्वीकारोक्ति से इनकार किया या विरोधाभासी बयान दिए. अब पुलिस के समक्ष इलियास के इकबालिया बयान की स्वीकार्यता के संबंध में कोर्ट ने कहा कि इलियास द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया ऑडियो-रिकॉर्डेड इकबालिया बयान अस्वीकार्य है.

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत, पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया. इकबालिया बयान स्वीकार्य है. हाईकोर्ट ने कहा कि टाडा का प्रभाव समाप्त हो चुका था और इस प्रकार टाडा की धारा 15 के तहत प्रदत्त विशेष अपवाद, जो पुलिस के इकबालिया बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता था, इस मामले पर लागू नहीं होता.

अभियोजन पक्ष यह आरोप साबित करने में भी बुरी तरह विफल रहा कि अपीलार्थी ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर बस में बम विस्फोट करने के लिए बम लगाने की साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में यात्रियों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए तथा सार्वजनिक संपत्ति यानी बस को नुकसान पहुंचा. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष और अपीलार्थी को दी गई सजा को खारिज किया जाना चाहिए.

परिणामस्वरूप कोर्ट ने सेशन कोर्ट के 2013 के फैसले को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि इलियास को तत्काल रिहा किया जाए. यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो और रिहाई के बाद उसे सीआरपीसी की धारा 437-ए के तहत व्यक्तिगत बांड और दो जमानत प्रस्तुत करनी होंगी. बरी करने के बाद खंडपीठ ने मामले की प्रकृति पर दुःख व्यक्त किया. कहा कि हम इस मामले में भारी मन से बरी होने का फैसला कर रहे हैं क्योंकि यह मामला इतना संगीन है कि इसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है क्योंकि आतंकी साजिश में 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई.

यह भी पढ़ें : NIA ने दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार के मालिक को गिरफ्तार किया

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट
1996 GHAZIABAD BUS BLAST CASE
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.