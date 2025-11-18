ETV Bharat / state

1996 गाजियाबाद बस धमाके का दोषी बरी; हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस के समक्ष बयान अस्वीकार्य, 'भारी मन से' किया बरी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में मोदीनगर-गाजियाबाद में बस बम विस्फोट मामले में मोहम्मद इलियास की दोष सिद्धि को रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा. पुलिस द्वारा दर्ज किया गया इलियास का इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर अस्वीकार्य है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने इलियास को आपराधिक अपील को स्वीकार करते दिया है. खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के समक्ष उसके इकबालिया बयान को हटा दिए जाने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं बचा है. कोर्ट भारी मन से बरी करने का आदेश कर रही है, क्योंकि यह मामला इतना गंभीर था कि इसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था और इस आतंकी साजिश में 18 निर्दोष लोगों की जान गई थी. मामले के तथ्यों के अनुसार, रुड़की डिपो की बस 27 अप्रैल 1996 को दिल्ली से 53 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. मोहन नगर में 14 और यात्री उसमें सवार हो गए. शाम करीब पांच बजे मोदीनगर थाना पार करते ही बस के अगले हिस्से में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 48 यात्री घायल हो गए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शवों में धातु के टुकड़े पाए गए थे और डॉक्टरों ने कहा कि मौतें बम विस्फोट के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुईं. फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि कार्बन के साथ मिश्रित आरडीएक्स को बस के अगले हिस्से में बायीं ओर चालक की सीट के नीचे रखा गया था और विस्फोट रिमोट से किया गया था. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हमले को अब्दुल मतीन उर्फ ​​इकबाल, एक पाकिस्तानी नागरिक और हरकत-उल-अंसार के जिला कमांडर ने मोहम्मद इलियास व तस्लीम के साथ साजिश में अंजाम दिया था. यह भी आरोप था कि मूलरूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला इलियास लुधियाना में रहता है, उसे जम्मू-कश्मीर के तत्वों द्वारा बहकाया गया था और उसने बम रखने की साजिश रची थी. 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सह अभियुक्त तस्लीम को बरी कर दिया था, लेकिन इलियास और अब्दुल मतीन को आईपीसी की धारा 302/34, 307/34, 427/34, 120-बी, 121-ए, 124-ए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के तहत दोषी ठहराया. दोनों को आजीवन कारावास के साथ विभिन्न कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई. तस्लीम की दोषमुक्ति के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने कोई अपील नहीं की. इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि अब्दुल मतीन ने अपील की थी या नहीं, इसलिए हाईकोर्ट ने केवल इलियास की अपील पर ही सुनवाई की.