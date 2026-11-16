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दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में दोषसिद्धि रद्द, हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध महक सिंह को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता बालिग और विवाहित महिला थी. वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी. अभियोजन पक्ष उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है. कोर्ट ने मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही जेल में बंद आरोपी को किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने महक सिंह की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए दिया है. मामला शामली जिले के आदर्श मंडी थाने में वर्ष 2015 में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे से जुड़ा है. विचारण अदालत ने 24 अगस्त 2022 को आरोपी को दोषी ठहराया था. अपील में बचाव पक्ष ने दलील दी कि कथित घटना एक जून 2015 की थी, जबकि शिकायत आठ जून को दर्ज कराई गई.

इस देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. पीड़िता की चिकित्सकीय और रेडियोलॉजिकल जांच में उसकी उम्र 20 से 21 वर्ष के आसपास पाई गई थी. वह पहले दो बार विवाहित भी रह चुकी थी. उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में कहा था कि पति की प्रताड़ना के कारण वह ससुराल छोड़कर अपनी मर्जी से रिश्तेदार के घर चली गई थी. महक सिंह ने उसे न तो बहलाया और न ही भगाकर ले गया.