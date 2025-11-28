ETV Bharat / state

रांची जेल में तैनात सजायाफ्ता उच्च कक्षपाल बर्खास्त, जेल आईजी ने की कार्रवाई

रांचीः गृह एवं कारा विभाग ने रांची होटवार जेल में तैनात सजायाफ्ता कक्षपाल राहुल कश्यप को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया है. जेल प्रशासन के द्वारा की गई जांच में राहुल कश्यप को लेकर कई सच्चाई उजागर हुई थी. इसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

जेल आईजी ने की कार्रवाई

रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार जेल में तैनात कक्षपाल राहुल कश्यप को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. साथ ही राहुल को किसी तरह का भुगतान विभाग से नहीं किया जाएगा इसका भी निर्देश जारी किया गया है. इस मामले में जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है.

बता दें कि राहुल कश्यप के सजायाफ्ता होने की बात छुपाकर रांची के होटवार जेल में उच्च कक्षपाल के पद पर नौकरी करने का मामला जांच में उजागर हुआ था. जिसके बाद कारा विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया. गठित कमेटी ने जांच करने के बाद कारा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में राहुल कश्यप को दोषी पाया और बर्खास्त करने की अनुसंशा की थी. जिसके बाद विभाग ने राहुल को कारा हस्तक नियम 2025के विभागीय कार्यवाही के चेपटर 22 के रूल 255 एवं 256 सरकारी सेवक नियमावली 3(1)(3) के उलंघन का दोषी पाया और सेवा से बर्खास्त का साक्ष्य पाया.

