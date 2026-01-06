ETV Bharat / state

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना

अभियुक्त ने बेटी के साथ तब दुष्कर्म किया जब उसकी पत्नी पीहर चली गई थी.

District Court, Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 6, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 9 साल की नाबालिग पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की मां अपनी बेटी को अभियुक्त के पास इस विश्वास के साथ छोड़कर पीहर गई थी कि वह उसके पास सबसे अधिक सुरक्षित रहेगी, लेकिन अभियुक्त ने भक्षक बनकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर रिश्तों की गरिमा को तार-तार कर दिया. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि गत 6 मार्च को पीड़िता ने अपनी मकान मालकिन के साथ प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मां तीन दिन पहले उसे पिता के पास छोड़कर अपने पीहर गई थी. रात के समय उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और सुबह स्कूल छोड़कर आ गए. वहीं अगली रात को भी पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया. तीसरे दिन जब उसकी आंटी गांव से आई, तो उसने पिता की ओर से गंदा काम करने की बात बताई. इस पर आंटी ने पुलिस को फोन कर दिया.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट का फैसला, बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को 20 साल का कारावास

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था. जिसके कारण वह उसे छोड़कर पीहर चली गई थी. इस विवाद के चलते उसने पीड़िता के माध्यम से उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है और जांच अधिकारी ने साक्ष्य स्वयं सृजित किए हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

TAGGED:

CONVICT FATHER GET LIFE TERM
POCSO COURT JUDGEMENT
FATHER MOLESTED HIS DAUGHTER
MOLESTATION WITH MINOR DAUGHTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.