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मुजफ्फरनगर में होमगार्ड हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

होमगार्ड हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा ( Photo credit: ETV Bharat )