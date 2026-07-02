मुजफ्फरनगर में होमगार्ड हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
अधिवक्ता हिमांशु कौशिक ने बताया कि कोतवाली थाने में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 6:09 PM IST
मुजफ्फरनगर : जिले में बहुचर्चित होमगार्ड की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी दीपक को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना 4 जून 2020 की है.
अधिवक्ता हिमांशु कौशिक ने बताया कि कोतवाली थाने में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया गया था. थाने में 4 जून 2020 को गली नंबर तीन बुढ़ाना मोड़ पर पुलिस कांस्टेबल इस्लाम अली और होमगार्ड रतिराम ऑन ड्यूटी थे, बुढ़ाना मोड़ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान गली नंबर-3 स्थित एक मकान से महिला के चीखने की आवाज सुनाई दी. दोनों पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि आरोपी दीपक अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा था.
उन्होंने बताया कि जब कांस्टेबल इस्लाम अली और होमगार्ड रतिराम ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो दीपक ने अचानक चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल रतिराम को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
घटना के बाद मृतक पक्ष की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मृतक होमगार्ड रतिराम के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया.
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