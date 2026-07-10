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फिरोजाबाद में आरव हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 40 दिन में फैसला, डेढ़ साल के मासूम को पटककर मार डाला था

30 मई 2026 को दोषी विराज ने मासूम को 8 बार उठाकर पटका था. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था.

दोषी विराज को फांसी की सजा.
दोषी विराज को फांसी की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 4:30 PM IST

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फिरोजाबाद : डेढ़ साल के बच्चे आरव को पटक-पटककर मारने वाले युवक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1 महीने 10 दिन में फैसला दिया है. गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने फैसला सुनाया. फांसी की सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया.

30 मई 2026 को दोषी विराज ने मासूम को 8 बार उठाकर पटका था. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था. इसमें दिख रहा था कि बच्चे की हत्या के बाद युवक चारों ओर देखता है. इसके बाद शव घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान विराज को दोनों पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था.

30 मई 2026 को विराज ने दिया था घटना को अंजाम. (Video Credit; ETV Bharat)

विराज रिश्ते में लगता है देवर : जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने बताया, फिरोजाबाद जिले के अरांव थाना क्षेत्र के गांव बामई की रहने वाली महिला रति की ससुराल बदायूं में है. पति से विवाद चलने के कारण रति अपने मायके में मां के साथ ही रहती थी. इस दौरान रति के संपर्क में विराज उर्फ जितेन्द्र पाठक नामक युवक आया जो कि रति का रिश्ते में देवर लगता है और बदायूं का ही रहने वाला है.

टॉफी दिलाने के बहाने घर से ले गया : रति अपनी मां के साथ फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद शहर में यादव कॉलोनी निवासी एक रिश्तेदार के घर आयी थी. 30 मई को विराज यादव कॉलोनी पहुंचा और रति के डेढ़ साल के बेटे आरव को टॉफी दिलवाने के बहाने घर से बाहर ले गया. सुनी गली में उसने आरव को आठ बार जमीन पर पटका, जिससे उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले का सीसीटीवी भी सामने आया था.

एनकाउंटर में पुलिस ने पकड़ा : मामले में विराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. 8 मई की रात में ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने विराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई और महज छह दिनों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मामले की सुनवाई जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत में हुयी. जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए गए.

कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया जेल : अभियोजन पक्ष की तरफ से मजबूत साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश हुए. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुयी. इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच विराज भी कोर्ट में पेश हुआ. कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद आरोपी विराज को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने विराज को फांसी की सजा सुनाई. इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे. कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस दोषी विराज को जेल ले गयी.

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Last Updated : July 10, 2026 at 4:30 PM IST

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