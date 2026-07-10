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फिरोजाबाद में आरव हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 40 दिन में फैसला, डेढ़ साल के मासूम को पटककर मार डाला था

दोषी विराज को फांसी की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )