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गोरखपुर में रेप के मामले में तीन को सजा, नाबालिग से योन उत्पीड़न केस में एक को मिली 22 साल की कैद

कोर्ट ने अलग-अलग रेप के मामले में तीन को सुनाई सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : रेप के अलग-अलग मामले में कोर्ट ने तीन को सजा सुनाई है. नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को 22 साल की सजा मिली है. कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2023 में थाना गोरखनाथ क्षेत्र का है. विशेष पॉक्सो कोर्ट- 1 ने आरोपी को दोषी करार देते सजा सुनाई है. पुलिस मीडिया सेल से जारी रिपोर्ट में बताया गया है, थाना गोरखनाथ में 2023 में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र बेचन प्रसाद, निवासी निकट मातेश्वरी मंदिर, मिर्जापुर पचपेड़वा, थाना गोरखनाथ पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था. तेजी से कार्रवाई हो इसके लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना स्तर पर पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल लगातार मामले की निगरानी कर रहे थे. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय विशेष पॉक्सो-1 गोरखपुर ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस विभाग ने इसे नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश बताया है.