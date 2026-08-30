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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी

हमीरपुर: मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के करीब ढाई साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने शनिवार को मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लालू यादव उर्फ लक्ष्मी नारायण को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में कुल 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

मामला 17 दिसंबर 2023 का है. मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को सूचना देकर बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी खेत में शौच के लिए गई थी. आरोप था कि इसी दौरान गांव का ही लालू यादव उर्फ लक्ष्मी नारायण उसे जबरन खेत की ओर खींच ले गया. वहां उसने किशोरी का मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया.



घटना के बाद पीड़िता के पिता की सूचना पर 18 दिसंबर 2023 को मौदहा कोतवाली में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू करते हुए पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया. इसके साथ ही उसके बयान दर्ज किए गए. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया.



गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध: मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना से संबंधित साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया.

विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.