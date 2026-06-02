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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसकी सहेली का मुंह बोला भाई है.

Special Court for POCSO Cases
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 10:18 PM IST

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जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शहनवाज अंसारी को 20 साल की कठोर सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं. यदि ऐसे अभियुक्तों के प्रति सहानुभूति बरती गई तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 7 मई, 2022 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी बीते दिन शाम को घर के बाहर से गायब हो गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसकी सहेली का मुंह बोला भाई है. घटना के दिन वह उसे बहाने से अपने साथ ऑटो में अफसाना के घर ले गया. उसके बाद 10 तारीख को उसने किराये पर कमरा लिया. जहां अभियुक्त रात को उसके पास आता और दुष्कर्म करता.

पढ़ें: नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा

पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसने 23 मई को वहां से निकलने की कोशिश की, तो अभियुक्त ने उससे मारपीट कर उसका आधार कार्ड फाड दिया और फोन तोड़ने के साथ ही कपड़े जला दिए. यह सारी बात अफसाना को पता चली, तो उसने उसकी मम्मी को फोन कर दिया. इसके बाद उसकी मम्मी और बुआ आकर उसे ले गए. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वसूली करने के लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दंडित किया है.

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RAPE CONVICT SENTENCED FOR 20 YRS
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत
MINOR KIDNAPPED AND MOLESTED
SPECIAL COURT FOR POCSO CASES

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