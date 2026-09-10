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7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, परिवार को 8 महीने के भीतर मिला न्याय

जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार ( फोटो- ETV Bharat )

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. पुलिस की मजबूत पैरवी के कारण मामला दर्ज होने के करीब आठ महीने के भीतर अदालत का फैसला आने से पीड़िता और उसके परिजनो को न्याय मिला है. क्या है मामला? दरअसल, मामला 16 जनवरी 2026 का है. सात साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई थी. जिसमें बताया गया कि बच्ची अकेली खेल रही थी. इसी दौरान पंडिताई का काम करने वाला आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल उस पहले बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित बच्ची ने रोते हुए अपने परिजनों को यह बात बताई. परिजनों ने तत्काल नगर कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर दी. तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल निवासी घटियाली (पौड़ी) हाल निवासी भारत माता पुरम कॉलोनी, भूपतवाला (हरिद्वार) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.