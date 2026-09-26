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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला; दोषी को 20 साल की सजा, 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया

पुलिस के मुताबिक, मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:45 PM IST

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एटा : जलेसर थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में शनिवार को पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था.


पुलिस के मुताबिक, 13 दिसंबर 2022 को वादी ने थाना जलेसर में तहरीर दी थी. आरोप था कि छह दिसंबर 2022 को उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने जलेसर थाने में मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था.

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए और आरोपी की भूमिका के संबंध में जांच की. पुलिस के अनुसार, विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई.



पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत इस अभियोग को पैरवी के लिए चिन्हित किया गया था.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई. पुलिस का कहना है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मामले से संबंधित साक्ष्यों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया.


शनिवार 26 सितंबर 2026 को पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने मामले में अभियुक्त आकिब उर्फ राजा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.


पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से दंडित कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. जलेसर के इस मामले में भी पुलिस और अभियोजन की पैरवी के बाद न्यायालय से सजा सुनाई गई.


यह भी पढ़ें : अमेठी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

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एटा में नाबालिग से दुष्कर्म
दोषी को 20 साल की सजा
CONVICT SENTENCED 20 YEARS PRISON
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