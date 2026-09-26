ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला; दोषी को 20 साल की सजा, 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )