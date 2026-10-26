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धारचूला की दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म मामला, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र की दो नाबालिग छात्राओं के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी इरफान पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही राज्य सरकार को दोनों पीड़िताओं को एक-एक लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) प्रमोद पंत और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रेम भंडारी ने की.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 1 फरवरी 2024 का है. उस दिन धारचूला क्षेत्र की दो नाबालिग छात्राएं स्कूल गई थीं, लेकिन देर तक घर वापस नहीं लौटीं. परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद तीन फरवरी को परिजनों ने धारचूला कोतवाली में दोनों छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू की और विभिन्न पहलुओं से जांच की.