धारचूला की दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म मामला, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पिथौरागढ़ में दो नाबालिग छात्राओं के अपहरण और दुष्कर्म मामले में इरफान दोषी करार, 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का लगा जुर्माना
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 10:02 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र की दो नाबालिग छात्राओं के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी इरफान पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही राज्य सरकार को दोनों पीड़िताओं को एक-एक लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) प्रमोद पंत और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रेम भंडारी ने की.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 1 फरवरी 2024 का है. उस दिन धारचूला क्षेत्र की दो नाबालिग छात्राएं स्कूल गई थीं, लेकिन देर तक घर वापस नहीं लौटीं. परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद तीन फरवरी को परिजनों ने धारचूला कोतवाली में दोनों छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू की और विभिन्न पहलुओं से जांच की.
नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले जाने का आरोप: पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी इरफान पुत्र फिदा हुसैन और उसका एक किशोर साथी दोनों छात्राओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गए थे. आरोप था कि इस दौरान छात्राओं के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्राओं की तलाश तेज की.
तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों छात्राओं को बरेली बस अड्डे से बरामद कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले में दूसरे आरोपी के किशोर होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई. वहीं, बालिग आरोपी इरफान के खिलाफ पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई.
14 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फैसला: मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह पेश किए. सुनवाई के दौरान पेश गवाहियों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने इरफान को दोषी ठहराया. अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
पीड़िताओं को मिलेगा दो लाख रुपए मुआवजा: अदालत ने दोनों पीड़िताओं के पुनर्वास और सहायता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को दोनों पीड़िताओं को एक-एक लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. इस तरह दोनों पीड़िताओं के लिए कुल दो लाख रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि और सजा का निर्णय सुनाया है.
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