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एटा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास, 83 हजार रुपये जुर्माना लगाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा/औरैया : जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 83 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को 60 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है. अदालत ने गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया.





पूरा मामला साल 2020 का है. मां की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी वासिफ ने किशोरी (13) के साथ दुष्कर्म किया. आरोप था कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता पर दबाव बनाया. आरोप था कि आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा दिया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में किशोरी के गर्भवती होने पर आरोपी द्वारा उस पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.



जांच अधिकारी ने मामले में साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली.



विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय ने देखा. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वासिफ को दोषी करार दिया.