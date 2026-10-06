एटा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास, 83 हजार रुपये जुर्माना लगाया
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:43 PM IST
एटा/औरैया : जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 83 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को 60 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है. अदालत ने गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया.
पूरा मामला साल 2020 का है. मां की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी वासिफ ने किशोरी (13) के साथ दुष्कर्म किया. आरोप था कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता पर दबाव बनाया.
@dgpup के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान #OperationConviction के तहत एटा पुलिस व अभियोजन विभाग के प्रयास से मा0 न्यायालय एटा द्वारा "पॉक्सो एक्ट" के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 83,000 रुपए के अर्थदंड से किया गया दण्डित। #UPPolice https://t.co/kHzskndsz4— Etah Police (@Etahpolice) October 6, 2026
आरोप था कि आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा दिया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में किशोरी के गर्भवती होने पर आरोपी द्वारा उस पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
जांच अधिकारी ने मामले में साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली.
विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय ने देखा. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वासिफ को दोषी करार दिया.
न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 83 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को 60 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश भी दिया है.
औरैया में आरोपी को 5 साल की सजा, 8 हजार का जुर्माना : "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी के सामान को बेईमानी से प्राप्त करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर कुल 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह कार्रवाई विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद हुई है.
पुलिस के अनुसार, कोतवाली औरैया में वर्ष 2022 में मुकदमा अपराध संख्या 136/2022 दर्ज किया गया था. मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 और 411 के तहत कार्रवाई की गई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया.
मामले में आरोपी शिवम प्रजापति को आरोपी बनाया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई. पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया.
06 अक्टूबर 2026 को जनपद न्यायालय औरैया ने आरोपी शिवम प्रजापति को धारा 457, 380 और 411 भादवि के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर कुल 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. औरैया पुलिस के द्वारा यह जानकारी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत विवेचना की गुणवत्ता और अभियोजन की पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को न्यायालय से दंडित कराना है.
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