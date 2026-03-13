नाबालिग का नहाते समय वीडियो बना किया ब्लैकमेल, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
आरोपी की हरकतों से परेशान पीड़िता ने जान देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने बचा लिया.
Published : March 13, 2026 at 9:05 PM IST
अलवर: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने जुलाई 2024 को जिले के एक थाने में शिकायत दी कि वह अपने मामा के घर गई थी. एक दिन वहां सुबह नहाने गई तो गांव के एक युवक ने उसके कुछ फोटो व वीडियो बना लिए. बाद में पीड़िता को फोटो व वीडियो दिखाकर गलत काम के लिए ब्लैकमेल करने लगा. आरोपी ने पीड़िता को धमकाकर उसके मोबाइल नंबर ले लिए और उससे बात कर परेशान करने लगा.
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विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि पीड़िता कुछ दिन बाद अपने घर लौट आई. पता लगने पर आरोपी भी पीड़िता के गांव आ पहुंचा. आरोपी ने रात करीब 12 बजे नाबालिग को उसके घर के पीछे बुलाकर गलत काम के लिए धमकाया और दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसे लगातार परेशान करता रहा. इससे आहत पीड़िता ने अपने घर खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने बचा लिया. पीड़िता की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह एवं 28 दस्तावेज पेश किए. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.
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