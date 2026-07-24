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बाराबंकी में नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बाराबंकी: लगभग दो वर्ष पूर्व एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए बलात्कार के एक मामले में यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 प्रण विजय सिंह ने गुरुवार को सुनाया. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोषी द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की धनराशि 26 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी.



एडीजीसी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वादिनी ने 09 अक्टूबर 2024 को थाने में लिखित तहरीर देकर बताया कि उसकी 07 वर्षीय बेटी जो कक्षा एक की छात्रा है. स्कूल से आने के बाद वह बकरी चराने जाती थी. दिनांक 30 सितम्बर 2024 को शाम करीब 05 बजे उसकी बेटी बकरी चराने गई थी तो वहीं छंगा पुत्र पतिराम ने उसके साथ बलात्कार किया.



उसके बाद आरोपी छंगा ने उसकी बेटी को धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा.इसी डर के चलते उसने घर पर यह बात किसी को नही बताई.वादिनी की पुत्री ने 09 अक्टूबर 2024 को जब यह पूरी घटना वादिनी को बताई तब उसने तहरीर दी.वादिनी की तहरीर पर आरोपी छंगा पुत्र पतिराम के विरुद्ध पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट की धारा 06 सपठित धारा 5(m) और बीएनएस की धारा 351(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की.



तत्कालीन विवेचक सब इंस्पेक्टर अभय कुमार मौर्य द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूरी कर अभियुक्त छंगा के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई.इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए.पीड़िता ने ठोस गवाही दी.





गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट ने आरोपी छंगा पुत्र पतिराम को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.



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