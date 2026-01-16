ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना

बाराबंकी: तीन साल पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश विजय सिंह ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत सुनाया.



एडीजीसी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि सुबेहा थाना क्षेत्र के रहने वाले वादी ने थाने पर आकर बताया कि 06 अप्रैल 2023 को वह अपनी 11 वर्षीय बेटी को स्कूल में नाम लिखवाने गए थे. नाम लिखवाकर जब वह अपनी बेटी के साथ वापस लौट रहे थे. इस दौरान रास्ते मे उसके पड़ोस का रहने वाला धनीराम मिला. वादी ने धनीराम से कहा कि घर जा रहे हो तो मेरी बेटी को लेते जाओ, तब धनीराम ने वादी की बेटी को साइकिल पर बैठा लिया और घर की तरफ चल पड़ा. रास्ते मे धनीराम ने झाड़ी में ले जाकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी धनीराम ने घटना किसी को न बताने की धमकी देते हुए छोड़कर भाग गया. घटना के बाद रोते हुए बच्ची घर आई और उसने पूरी बात अपनी मां को बताई. वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी धनीराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध तफ्तीश शुरू की. तफ्तीश के बाद इंस्पेक्टर संजीत कुमार सोनकर ने साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त धनीराम के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

मामले में ठोस गवाह पेश किए, गवाहों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो ऐक्ट के तेहत आरोपी धनीराम को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.