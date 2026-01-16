ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सजा सुनते ही कोर्ट से चकमा देकर मुजरिम फरार, पुलिस महकमे में मची अफरा तफरी

उत्तराखंड के रुड़की में कोर्ट से सजा सुनने के बाद चकमा देकर दोषी हुआ फरार, पुलिस अधिकारियों के फूले हाथ पांव, तलाश में जुटी पुलिस

ROORKEE CONVICT ESCAPE FROM CUSTODY
न्याय भवन रुड़की (फोटो- ETV Bharat)
Published : January 16, 2026 at 10:39 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक आरोपी दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. दोषी के फरार होने से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अब पुलिस फरार दोषी की तलाश में जुट गई है.

पुलिस को चकमा देकर मुजरिम फरार: दरअसल, हुआ यूं कि आरोपी को सजा सुनाई गई, लेकिन सजा सुनते ही कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मुजरिम पुलिस को छका कर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इसी के साथ न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए.

जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी नीरज गोस्वामी पुत्र महेश गोस्वामी परिवाद संख्या 2706/2023 धारा 138 NI ACT में शुक्रवार यानी 16 जनवरी को पेशी पर न्यायालय में मौजूद था. नीरज गोस्वामी पर लंबे समय से रुड़की कोर्ट में वाद चल रहा था. जिसमें 16 जनवरी को अदालत में सजा का ऐलान होना था.

बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने नीरज गोस्वामी को दो साल के कारावास की सजा सुना दी, लेकिन सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद नीरज कोर्ट मुहर्रिर की कस्टडी से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने तक का मौका भी नहीं मिल पाया.

पुलिस महकमे में मचा हड़कंप: वहीं, फरार हुए दोषी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. जिसके बाद पुलिस की ओर से आसपास के इलाकों में फरारी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है. बहरहाल, इस घटना ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आम लोगों में भी चिंता का माहौल है कि अगर सजा पाए अपराधी इस तरह से फरार हो सकते हैं तो कानून-व्यवस्था की स्थिति क्या होगी? उधर, पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस की ओर से ये भी पता लगाया जा रहा है कि दोषी व्यक्ति अदालत परिसर से कैसे भाग निकला? फिलहाल, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रही है.

"मामला संज्ञान में आया है. फरार दोषी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई है. दोषी की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

