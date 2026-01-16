ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सजा सुनते ही कोर्ट से चकमा देकर मुजरिम फरार, पुलिस महकमे में मची अफरा तफरी

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक आरोपी दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. दोषी के फरार होने से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अब पुलिस फरार दोषी की तलाश में जुट गई है.

पुलिस को चकमा देकर मुजरिम फरार: दरअसल, हुआ यूं कि आरोपी को सजा सुनाई गई, लेकिन सजा सुनते ही कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मुजरिम पुलिस को छका कर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इसी के साथ न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए.

जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी नीरज गोस्वामी पुत्र महेश गोस्वामी परिवाद संख्या 2706/2023 धारा 138 NI ACT में शुक्रवार यानी 16 जनवरी को पेशी पर न्यायालय में मौजूद था. नीरज गोस्वामी पर लंबे समय से रुड़की कोर्ट में वाद चल रहा था. जिसमें 16 जनवरी को अदालत में सजा का ऐलान होना था.

बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने नीरज गोस्वामी को दो साल के कारावास की सजा सुना दी, लेकिन सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद नीरज कोर्ट मुहर्रिर की कस्टडी से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने तक का मौका भी नहीं मिल पाया.