दूसरा धर्म मानने वाले परिवार के घर तोड़फोड़, ग्रामीणों पर लगा आरोप, तनाव के बाद केशलपारा गांव छावनी में तब्दील
कांकेर के केशलपारा गांव में मतांतरित महिला ने परिवार पर हमले की आशंका व्यक्त की है.महिला ने ग्रामीणों पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 7:29 PM IST
कांकेर : कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के केशलपारा गांव में धर्म और आस्था को लेकर विवाद सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि ईसाई धर्म मानने के कारण ग्रामीणों की भीड़ उसके घर पहुंची और बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की. घटना के बाद महिला और उसके चार बच्चों में भय का माहौल है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि धर्म परिवर्तन से गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
क्या है महिला का आरोप ?
अंतागढ़ के पास केशलपारा गांव की एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने चार बच्चों का पालन-पोषण अकेले कर रही है. महिला के अनुसार उसने अपनी इच्छा और आस्था के आधार पर ईसाई धर्म को माना है. उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था. महिला का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उस पर मूल धर्म में वापस लौटने का दबाव बना रहे हैं. इसी विवाद के बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके घर पहुंचे और बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की गई.घटना के बाद महिला ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है.
मुझे और मेरे बच्चों को भय के माहौल में नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है. महिला ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है - मतांतरित महिला
महिला का कहना है कि उसने अपना धर्म नहीं बदला है.सिर्फ ईसाई धर्म में आस्था रखती हैं.फिर भी गांव वाले पति के ना होने और बच्चों के छोटे होने के कारण उसको धमकी देते हैं.इस बार उन्होंने घर पर तोड़फोड़ कर दी है. दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन से गांव की सामाजिक एकता और पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और सामुदायिक रीति-रिवाजों को बनाए रखना जरूरी है.इसी कारण गांव में इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ था- ग्रामीण
केसालपारा गांव में तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन और तहसीलदार की टीम पहुंची हुई थी ,तहसीलदार ने काबिज भूमि की जांच कराने की बात कही है. अब प्रशासन की भूमिका अब महत्वपूर्ण मानी जा रही है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे, सभी पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से सुनी जाए और किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा तथा संवैधानिक अधिकारों से समझौता न हो.
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