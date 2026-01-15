ETV Bharat / state

नारायणपुर में परिवार ने आदिवासी धर्म में की वापसी, बोरपाल में धर्मांतरित परिवार को लेकर था विवाद

दरअसल पूरा मामला बोरपाल गांव का है, जहां कुछ वर्ष पूर्व एक आदिवासी परिवार द्वारा अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने की बात सामने आई थी. हाल ही में परिवार के बुजुर्ग पिता की मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा गांव में ईसाई मिशनरी परंपरा के अनुसार कफ़न-दफन की प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया. इस पर गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने कड़ा विरोध जताया.

नारायणपुर: ग्राम बोरपाल में बीते दिनों हुआ मतांतरण से जुड़ा विवाद आखिरकार आपसी सहमति और सामाजिक संवाद के जरिए सुलझा लिया गया है. ग्रामीणों के प्रतिकार और समझाइश के बाद एक मतांतरित परिवार ने लिखित और मौखिक रूप से अपने मूल आदिवासी धर्म में वापसी की सहमति जताई. जिसके बाद विधि विधान से आदिवासी समाज में उसके वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. धर्मांतरित परिवार के वापस आदिवासी समाज में लौटने के दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे. पुलिस की मौजूदगी में धर्मांतरित परिवार को वापस आदिवासी समाज में लाने की शुरूआती प्रक्रिया निभाई गई.



ग्रामीणों का कहना था कि बोरपाल एक अनुसूचित क्षेत्र (पांचवीं अनुसूची) के अंतर्गत आता है, जहां आदिवासी समाज की परंपराएं, रीति-नीतियां और स्वायत्तता का विशेष महत्व है. ऐसे में गांव के भीतर गैर-परंपरागत धार्मिक संस्कारों को सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ माना गया.

आदिवासी धर्म में की वापसी (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद रहा प्रशासनिक अमला

विवाद की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. प्रशासन की मौजूदगी में गांव के गायता पटेल, मांझी पुजारी और ग्राम आदिवासी समाज के वरिष्ठ लोगों की पहल पर संबंधित परिवार से संवाद किया गया. इसके बाद मतांतरित परिवार ने पूरे परिवार के साथ ग्राम आदिवासी समाज के पूज्य देवताओं के मंदिर में विशेष विधान के साथ मूल आदिवासी धर्म की रीति-नीतियों को पुनः स्वीकार किया. परिवार ने लिखित रूप में यह सहमति दी कि वे भविष्य में मूल धर्म नहीं छोड़ेंगे और मतांतरण से तौबा करते हैं.

ईसाई धर्म से था प्रभावित

परिवार के युवक ने बताया कि वह पूर्व में चर्च और मिशनरियों की प्रार्थना सभाओं में जाने लगा था, जहां के रीति-रिवाज उसे अच्छे लगने लगे थे. इसी कारण वह धीरे-धीरे अपने मूल धर्म से दूर हो गया. हालांकि अब गांव के लोगों के आह्वान और सामाजिक समझाइश के बाद उसने अपने परिवार सहित मूल आदिवासी रूढ़ि-परंपरा में वापस आने का निर्णय लिया है. भविष्य में कभी भी अपने मूल धर्म की अवहेलना नहीं करेगा ऐसा समाज से वादा किया है.

वनवासी कल्याण आश्रम समिति ने निभाई बड़ी भूमिका

पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं वनवासी कल्याण आश्रम समिति से जुड़े गांव के निवासी मनाऊं राम कावड़े ने इसे संबंधित परिवार का साहसिक और सराहनीय निर्णय बताया. वहीं मांगाऊ कावड़े ने कहा कि वर्षों पहले परिवार द्वारा आदिवासी रीति-नीति छोड़ने के बाद यह पहला अवसर है, जब सामाजिक संवाद के माध्यम से समाधान संभव हुआ है.

ग्राम बोरपाल की घटना

इस संबंध में पुलिस अधिकारी सुदर्शन ध्रुव ने मीडिया को बताया, 11 जनवरी को बोरपाल निवासी बीर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद धार्मिक संस्कारों को लेकर कानूनी और सामाजिक असमंजस की स्थिति बनी थी. लेकिन बीर सिंह द्वारा परिवार सहित मूल धर्म में वापसी करने के बाद अब गांव में किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है.

वहीं सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के अध्यक्ष गुलाब बघेल ने भी परिवार के मूल धर्म में लौटने का स्वागत करते हुए गांव में आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की है. बोरपाल गांव में उत्पन्न हुआ मतांतरण विवाद सामाजिक संवाद, प्रशासनिक सतर्कता और आपसी समझ से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया. ग्रामीणों के निवेदन और परिवार के निर्णय से न केवल संभावित तनाव टल गया, बल्कि गांव में सामाजिक सौहार्द भी बना रहा. यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि संवेदनशील विषयों पर संवाद और सहमति ही स्थायी समाधान का रास्ता है.