हाईकोर्ट का फैसला- केवल धर्म परिवर्तन से किसी का एसटी दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता
हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर के आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:54 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि केवल धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी जनजाति की रीति-रिवाजों, परंपराओं और सामुदायिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाता है और दूसरी सामाजिक व धार्मिक पहचान अपना लेता है, तो वह कानूनन मिलने वाले एसटी वर्ग के सुरक्षात्मक लाभों का दावा जारी नहीं रख सकता.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने सोनभद्र जिले की नन्हकी उर्फ नैमुन्निशा की तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिका का विरोध किया. याची ने दुद्धी के डिप्टी कलेक्टर के बाद गत 22 जनवरी के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके तहत उसकी जमीनों के बैनामों को अवैध घोषित कर जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने का निर्देश दिया गया था.
सोनभद्र निवासी याची ने जन्म से भुईयां अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करते हुए दुद्धी तहसील से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था. इसके बाद उसने 2011 से 2018 के दौरान गोंड अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से कृषि भूमि खरीदी थी. जांच में सामने आया कि याची ने कई दशक पहले सिराजुद्दीन से इस्लामिक रीति-रिवाज के अनुसार निकाह किया था, जिसके बाद उसका नाम नैमुन्निशा हो गया.
उसके बच्चे भी मुस्लिम नामों से जाने जाते हैं और परिवार रजिस्टर में उसका धर्म मुस्लिम दर्ज है. राजस्व प्राधिकारियों ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए माना कि यह हस्तांतरण कानून का उल्लंघन था क्योंकि खरीद के समय याची के पास एसटी दर्जा नहीं था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अंतर-धार्मिक विवाह या धर्म परिवर्तन मात्र से जनजाति की पहचान खत्म नहीं होती, लेकिन कोर्ट के समक्ष यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह व्यक्ति परिवर्तन के बाद भी अपनी जनजाति की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़ा है और समुदाय द्वारा स्वीकार किया जा रहा है.
कोर्ट ने पाया कि याची ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जो यह साबित कर सके कि विवाह और धर्म बदलने के बावजूद वह भुईयां जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन कर रही थी. लंबे समय तक अलग धार्मिक व सामाजिक जीवन जीने के कारण उसने अपनी जनजाति पहचान खो दी थी.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खरीद के समय याची वास्तव में एसटी का दर्जा नहीं रखती थी इसलिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157-बी के तहत यह हस्तांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित था. केवल बैनामा पंजीकृत होने, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने या वर्षों तक कब्जे में रहने से कोई गैरकानूनी हस्तांतरण वैध नहीं हो जाता. इन आधारों के साथ हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर के आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं.
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