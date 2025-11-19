ETV Bharat / state

धर्म की चक्की में पिसता नौनिहालों का भविष्य, आंगनबाड़ी सहायिका ने बदला धर्म, ग्रामीणों ने बच्चों की बंद की पढ़ाई

ग्रामीणों की माने तो गांव के 6 परिवारों ने अपना धर्म बदला था.विरोध होने के बाद इनमें से तीन परिवार के लोग मूल धर्म में वापस आ गए हैं.लेकिन तीन परिवार अब भी वापस आने को तैयार नहीं है.ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आंगनबाड़ी सहायिका अपने मूल धर्म में वापस नहीं आती वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में नहीं भेजेंगे.इसके लिए उन्होंने प्रशासन से दखल देने की अपील की है.

मैंने 2009 से ईसाई धर्म को मानना शुरू किया है. मैं अपने समय पर रोजाना आंगनबाड़ी में आकर साफ सफाई करती हूं. ग्रामीण अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं.घर पर भी जाकर बच्चों को भेजने के लिए कहा है,लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा.मुझे वापस मूल धर्म में वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है,लेकिन ना तो मैं अपनी आस्था छोड़ूंगी और ना ही आंगनबाड़ी का काम- केशर नरेटी, आंगनबाड़ी सहायिका

सहायिका के धर्म परिवर्तन से ग्रामीण नाराज : भैसमुंडी गांव के आंगनबाड़ी में सहायिका के धर्म परिवर्तन करने के बाद ग्रामीणों ने पहले तो उसे समझाया कि वो अपने मूल धर्म में वापस आ जाए,लेकिन ना तो सहायिका मानी और ना ही ग्रामीण अब बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने के लिए तैयार हैं.पिछले 15 दिनों से आंगनबाड़ी बच्चों के बिना सूना है. फिर भी सहायिका रोजाना अपने समय पर आंगनबाड़ी आती है और फिर बिना कोई काम किए वापस लौट जाती है. जब आंगनबाड़ी सहायिका से पूछा गया कि क्या वो अपने मूल धर्म में फिर से वापस आएंगी,तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया.

कांकेर : छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा है. बस्तर जैसे क्षेत्र में आसानी से लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में विश्वास जताने लगते हैं.ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं,जिसमें परिवार ने धर्म तो बदल लिया,लेकिन इसके बदले में सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ा.लेकिन अब धर्म परिवर्तन की इस आंच में नौनिहाल झुलस रहे हैं.ताजा मामला कांकेर जिले के ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा में देखने को मिला. जहां के आश्रित गांव भैसमुंडी में आंगनबाड़ी सहायिका के धर्म परिवर्तन करने पर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है.

आंगनबाड़ी सहायिका ने बदला धर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंगनबाड़ी सहायिका ने अपना धर्म बदला है.हमने उससे वापस मूल धर्म में आने के लिए कहा लेकिन वो नहीं मानी.इसलिए बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजना बंद कर दिया है.हमें पता है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है,लेकिन पहले उसे मूल धर्म में आना होगा या फिर आंगनबाड़ी छोड़ना होगा - हीरालाल कुंजाम, सरपंच

ग्रामीणों ने बैठक करके आंगनबाड़ी सहायिका को समझाने की कोशिश की. उसके नहीं मानने पर ये फैसला लिया गया कि जब तक वो अपने मूल धर्म में वापस नहीं आती तब तक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे- रामदयाल चक्रधारी,ग्राम प्रमुख

ना ग्रामीण मान रहे ना ही सहायिका : भैसमुंड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र की सभी गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं. बच्चों को पोषण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की निगरानी, टीकारण जैसे काम ठप हैं. आंगनबाड़ी सहायिका धर्म त्यागने को तैयार नहीं , ग्रामीण बच्चों को भेजने के लिए राजी नहीं, विभाग भी इस उलझन में है कि धर्म परिवर्तन कर चुके कर्मचारी को हटाने या रोकने का कानून नहीं है. वहीं जिम्मेदार अब इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.

महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की माने तो आंगनबाड़ी सहायिका के धर्म बदलने और फिर आंगनबाड़ी में बच्चों को नहीं भेजने का मामला संज्ञान में आया है,जिसका प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका का धर्म बदलने का मामला ज्ञात हुआ है.इसमें पर्यवेक्षक को जांच के लिए कहा गया है,प्रतिवेदन आते ही कार्रवाई की जाएगी.मामला संवेदनशील हैं, दोनों पक्षों से बातकर विवाद को शांत करते हुए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी पहुंच सके - सत्या गुप्ता,परियोजना अधिकारी, महिला एवं बालविकास विभाग

अधर में नौनिहालों का भविष्य : धर्म चाहे कोई भी हो,सबसे बड़ी बात उसमें आस्था की है. भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को बिना किसी प्रलोभन या दबाव के किसी भी धर्म को मानने की अनुमति देता है. लेकिन कांकेर के भैसमुंडी में धर्म परिवर्तन इतना बड़ा गुनाह है कि ग्रामीणों को अपने बच्चों की पढ़ाई से वंचित होने का भी कोई मलाल नहीं है.उन्हें तो बस यही चाहिए कि जिसने अपना धर्म बदला वो अपने मूल धर्म में वापस आ जाए. ऐसे में कही ना कही बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है. धर्म परिवर्तन भले ही किसी एक ने किया हो लेकिन अब इसका दंश बच्चों को झेलना पड़ रहा है. एक तरफ धर्म में आस्था रखने वाली आंगनबाड़ी सहायिका है,तो दूसरी तरफ समाज के ठेकेदार. अब इन दोनों के बीच यदि कोई पिस रहा है तो वो है नौनिहालों का भविष्य

